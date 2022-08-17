Marko: "Araç sezon başında Verstappen'in sürüşüne uygun değildi"

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Max Verstappen'in Formula 1'e geldiği günden bu yana ön tarafı daha dengeli bir araçtan hoşlandığı herkes tarafından biliniyor.

Hollandalı pilot, pek çok ismin aksine arka tarafı istediği şekilde kontrol edebilse de, ön tarafı dengesiz bir araçla en iyi performansını göstermekte zorlanıyor.

Sezon başında bir dizi galibiyet alsa da araçta rahat hissetmeyen Verstappen, bu durumu birkaç kez dile getirmişti. Ancak son dönemde işle değişti ve Verstappen artık araçtan maksimumu alıyor.

Diğer tarafta Sergio Perez'in performansı sezon başına oranla düştü çünkü o da Verstappen'in aksine daha dengeli bir arka taraf istiyor.

Motorsport.com'a konuşan Helmut Marko, bu konuyu şöyle yorumladı: "Max, ön tarafı iyi olan araçlardan hoşlanıyor."

"Arka kısmın ne yaptığı onun için pek önemli değil. Saatte 300 km hızla giderken aracın arkası kontrolden çıkıyorsa, Perez de dahil tüm sürücüler aracın sürülemez olduğunu söylüyor ancak Max hiç endişelenmiyor."

"Sezon başında aracımız önden kayma yaşıyordu fakat amacımız onu olabildiğince hızlı hale getirmekti. Böylece tüm potansiyelini ortaya çıkarmış olduk."

Marko'ya göre araç geliştirildikçe, Verstappen'in sürüş tarzına daha uygun hale geldi.

"Kendisine daha iyi uyan bir araçla 'Verstappen faktörü' eskisinden daha etkili oluyor. Takımınızda böylesine güçlü bir sürücü varsa, ondan en iyi şekilde faydalanmanız önemlidir."

"Sonunda Perez her zamanki seviyesine dönmüş olabilir ama Max'in takım arkadaşı olmak da kolay değil."

"Max artık çok fazla risk almadan veya aracı aşırı zorlamadan eskisinden bile daha hızlı sürüyor."

Hollandalı pilot bitime dokuz yarış kala 80 puan farkla lilk sırada yer alıyor.