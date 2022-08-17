Marko: "Araç sezon başında Verstappen'in sürüşüne uygun değildi"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko'ya göre RB18, sezon başında Max Verstappen'in sürüş tarzıyla pek uyumlu değildi.
Max Verstappen'in Formula 1'e geldiği günden bu yana ön tarafı daha dengeli bir araçtan hoşlandığı herkes tarafından biliniyor.
Hollandalı pilot, pek çok ismin aksine arka tarafı istediği şekilde kontrol edebilse de, ön tarafı dengesiz bir araçla en iyi performansını göstermekte zorlanıyor.
Sezon başında bir dizi galibiyet alsa da araçta rahat hissetmeyen Verstappen, bu durumu birkaç kez dile getirmişti. Ancak son dönemde işle değişti ve Verstappen artık araçtan maksimumu alıyor.
Diğer tarafta Sergio Perez'in performansı sezon başına oranla düştü çünkü o da Verstappen'in aksine daha dengeli bir arka taraf istiyor.
Motorsport.com'a konuşan Helmut Marko, bu konuyu şöyle yorumladı: "Max, ön tarafı iyi olan araçlardan hoşlanıyor."
"Arka kısmın ne yaptığı onun için pek önemli değil. Saatte 300 km hızla giderken aracın arkası kontrolden çıkıyorsa, Perez de dahil tüm sürücüler aracın sürülemez olduğunu söylüyor ancak Max hiç endişelenmiyor."
"Sezon başında aracımız önden kayma yaşıyordu fakat amacımız onu olabildiğince hızlı hale getirmekti. Böylece tüm potansiyelini ortaya çıkarmış olduk."
Marko'ya göre araç geliştirildikçe, Verstappen'in sürüş tarzına daha uygun hale geldi.
"Kendisine daha iyi uyan bir araçla 'Verstappen faktörü' eskisinden daha etkili oluyor. Takımınızda böylesine güçlü bir sürücü varsa, ondan en iyi şekilde faydalanmanız önemlidir."
"Sonunda Perez her zamanki seviyesine dönmüş olabilir ama Max'in takım arkadaşı olmak da kolay değil."
"Max artık çok fazla risk almadan veya aracı aşırı zorlamadan eskisinden bile daha hızlı sürüyor."
Hollandalı pilot bitime dokuz yarış kala 80 puan farkla lilk sırada yer alıyor.
Alesi: "Hamilton gibi bir ismin galibiyet savaşında olmaması üzücü"
Aston Martin: "Vettel'in yanında yarışmak, Stroll için faydalıydı"
Son Haberler
Norris: "McLaren 2-3 yıl içerisinde yarış kazanabilecek seviyeye gelecek"
McLaren pilotu Lando Norris, İngiliz ekibin kısa vadede olmasa bile orta vadede yarış kazanabileceği görüşünde.
Shovlin: "Galibiyet için 0.2 ila 0.3 saniyeye ihtiyacımız var"
Mercedes'ten Andrew Shovlin, galibiyet savaşı vermeyi umduklarını ancak bunun için 0.2 ila 0.3 saniyeye ihtiyaç duyduklarını belirtti.
Horner, yeni kuralların üstesinden gelebileceklerine inanıyor
Red Bull takım patronu Christian Horner, dalgalanmayı kaldırması amacıyla getirilen kural değişiklikleri konusunda endişeli değil
Lundgaard, Vettel'in IndyCar'a uyum sağlayabileceğini düşünüyor
Rahal Letterman Lanigan adına IndyCar'da mücadele eden Christian Lundgaard, dört kez Formula 1 şampiyonu Sebastian Vettel'in IndyCar testi yapmasının harika olacağını düşünüyor.