Marko: "Antrenmanlarda en düşük motor modundaydık"
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, antrenmanlardaki tempo eksikliğini "düşük motor moduna" bağlıyor.
Helmut Marko, Red Bull Racing
Erik Junius
Red Bull, antrenman turlarında testlerdeki kadar iyi performans sergileyemedi ve bundan ötürü de farklı yorumlar ortaya çıkmaya başladı.
Fakat Helmut Marko, düşük motor modunda gittiklerini söyleyerek, Red Bull taraftarlarına pozitif mesaj verdi.
Marko şöyle konuştu: "Her şey test sırasında olduğu kadar kolay bir araya gelmiyor çünkü daha fazla rüzgar var."
"Ayrıca pist sıcaklığı 5-6 derece daha düşük. Yani koşullar farklı."
"Yine de yarış için tahminler daha az rüzgar olacağı yönünde. Sıcaklık da artacak."
"Bu yüzden yarış için sabırsızlanıyoruz. Yarış simülasyonu iyiydi ama sıralama turları çok yakın olacak."
"Ayrıca herkes aynı motor modunu kullanmıyor. Bu yüzden endişelenmiyoruz."
Yani en düşük güçte mi gittikleri sorusuna Marko, "Evet." yanıtını verdi.
Marko, Verstappen'in yarış temposunun çok iyi olduğunu söyledi ve "Fakat dediğim gibi, testlerdeki kadar kolay değildi." diye ekledi.
Sergio Perez'in turları da Verstappen'e yakındı.
Bununla ilgili Marko, "Bu iyi bir şey. Ancak tüm grid birbirine çok daha yakın, bu yüzden 0.2 saniye gridde dört ya da beş sıra geride kalmak anlamına gelebilir." dedi.
Son olarak Mercedes'in mi yoksa Ferrari'nin mi daha güçlü olduğu sorusuna Marko, "Sıralamalarda Ferrari'nin önde olması gerektiğini düşünüyorum."
"Yarış temposunda ise normalde Mercedes daha iyidir." cevabını verdi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Erik Junius
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