Marko: "Antonelli'nin F1'deki başarısı garanti değil"

Toto Wolff, Mercedes'ten Ferrari'ye giden Lewis Hamilton'ın yerine Max Verstappen ile açıkça flört etti, ancak nihayetinde 18 yaşındaki İtalyan çaylak Antonelli'yi 2025'ten itibaren doğrudan Mercedes koltuğuna oturtmaya karar verdi.

Takım patronu İtalyan Autosprint dergisine verdiği demeçte, “Lewis'ten sonra bir jenerasyon değişikliği yapmanın zamanı geldi, çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.”

“Gelecek yıl genç bir takımımız olacak. Sezona Russell ve Antonelli ile girmek yeni bir döneme başladığımız anlamına geliyor. Önceki dönem harikaydı ama şimdi yeni bir sayfa açmanın ve yeni bir başlangıç yapmanın zamanı geldi.” dedi.

Antonelli için F1'e girmenin daha geleneksel bir yolu, geçmişte Russell'ın yaptığı gibi Williams'la bir ya da iki sezonluk bir kiralama anlaşması yapmak olabilirdi. Ancak Wolff, genç F2 sürücüsünün başka bir takım tarafından "kirlenmesini" istemediğini belirtti.

Wolff, “Eğer önce başka bir takıma gitmiş olsaydı, farklı şeyler öğrenecek, farklı davranışlar sergileyecek ve teknik konularda bizden farklı fikirlere sahip olacaktı. Biz bundan kaçınmak istiyoruz.”

“Amacımız Lewis ile olduğu gibi yeni bir başarı hikayesi yazmak.” dedi.

Wolff, geçmişte Max Verstappen'in imzasını kaçırdıktan sonra Antonelli'yi kapma konusunda kararlı olduğunu açıklamıştı.

Red Bull'un başarılı ve ünlü sürücü programının mimarı Marko, Antonelli'yi birkaç yıl önce gözüne kestirdiğini itiraf ediyor.

Motorsport-total.com'a verdiği demeçte, “Hızından etkilenmiştim. Ama hepsine birden sahip olamazsınız.”

“Max, Max'tir tabii ki, bu yüzden şimdi Antonelli'nin kendini kanıtlaması gerekiyor. Sonuçlar almalı ve bu garanti değil. Hepimiz motivasyonunu kaybeden, bir kız arkadaş edinen ve gücünü yitiren pilotlar gördük. Bunların hepsi daha önce de oldu.” dedi.