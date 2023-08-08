Prime'a abone ol
Önceki / Alonso, Alpine'den Rossi yüzünden mi ayrıldı? Sonraki / Hamilton: "Mercedes, Monako'dan bu yana büyük adımlar atıyor"
Formula 1 Haberler

Marko: "Andretti, Alpine'i satın almalı"

Helmut Marko'Ye göre Michael Andretti'nin Alpine'i satın alması mevcut tüm sorunlar için bir çözüm olabilir.

Ekleyen:
Esteban Ocon, Alpine A523

Alpine son dönemde manşetlerde sık sık yer alıyor ancak bunun sebebi iyi performans göstermeleri değil, içerisinde bulundukları kriz durumu gibi görünüyor.

Son olarak Renault güç ünitesinin rakiplerinden yaklaşık 30 beygir yavaş olduğu kesinleşti.

Bu sebepten ötürü güç üniteleri arasında bir dengeleme talep eden Alpine'in bu talebi kabul görecek mi belli değil.

Ayrıca beklenen sonuçların gelmemesiyle şirket yönetiminde önemli değişiklikler yapıldı.

Özellikle motor eşitleme fikrini değerlendiren Helmut Marko, Renault'nun sadece motor üretmeye odaklanmasını ve F1 takımını Michael Andretti'ye satmasını önerdi.

Sport1.de'ye verdiği demeçte Marko, "Andretti, Alpine takımını satın almalı."

"Bu herkes için en iyisi olacaktır."

"Formula 1 on takımla devam eder, Andretti sonunda yarışlara katılabilir ve Renault da hâlâ işin içinde olur." dedi.

Andretti, 2025 sonrasında kendi F1 takımını kurarak F1'e girmek istiyor ancak mevcut takımlar buna sıcak bakmıyorlar.

Bu girişe sıcak bakan tek taraf, Andretti ile motor tedariği konusunda anlaşma imzalayan Alpine/Renault oldu.

Bu açıdan tarafların iyi bir ilişkisi olduğu söylenebilir.

Dr Helmut Marko, Red Bull Racing Team Consultant

Dr Helmut Marko, Red Bull Racing Team Consultant

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

paylaşım
yorumlar

Alonso, Alpine'den Rossi yüzünden mi ayrıldı?

Hamilton: "Mercedes, Monako'dan bu yana büyük adımlar atıyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Norris: "Son 5 yılın en büyük adımını atsak da bazı ciddi sorunlarımız var"

Norris: "Son 5 yılın en büyük adımını atsak da bazı ciddi sorunlarımız var"

Formula 1

Norris: "Son 5 yılın en büyük adımını atsak da bazı ciddi sorunlarımız var" Norris: "Son 5 yılın en büyük adımını atsak da bazı ciddi sorunlarımız var"

Marko: "Perez'in maaşında kesinti olacağı haberi nereden çıktı bilmiyorum"

Marko: "Perez'in maaşında kesinti olacağı haberi nereden çıktı bilmiyorum"

Formula 1

Marko: "Perez'in maaşında kesinti olacağı haberi nereden çıktı bilmiyorum" Marko: "Perez'in maaşında kesinti olacağı haberi nereden çıktı bilmiyorum"

Horner: "Verstappen her şeyi kazanmak istiyor"

Horner: "Verstappen her şeyi kazanmak istiyor"

Formula 1
Belçika GP

Horner: "Verstappen her şeyi kazanmak istiyor" Horner: "Verstappen her şeyi kazanmak istiyor"

Son Haberler

Ben Sulayem'den 'Frankenstein araç' yorumuna yanıt: "Benim için önemli olan spor bütünlüğü"

Ben Sulayem'den 'Frankenstein araç' yorumuna yanıt: "Benim için önemli olan spor bütünlüğü"

F1 Formula 1

Ben Sulayem'den 'Frankenstein araç' yorumuna yanıt: "Benim için önemli olan spor bütünlüğü" Ben Sulayem'den 'Frankenstein araç' yorumuna yanıt: "Benim için önemli olan spor bütünlüğü"

Rosberg'den Verstappen'e uyarı: "Dikkatli olması gerekiyor"

Rosberg'den Verstappen'e uyarı: "Dikkatli olması gerekiyor"

F1 Formula 1

Rosberg'den Verstappen'e uyarı: "Dikkatli olması gerekiyor" Rosberg'den Verstappen'e uyarı: "Dikkatli olması gerekiyor"

Wolff: "Doğru bir ayara sahip olmak önemli ancak W14'te öyle bir ayar yok"

Wolff: "Doğru bir ayara sahip olmak önemli ancak W14'te öyle bir ayar yok"

F1 Formula 1

Wolff: "Doğru bir ayara sahip olmak önemli ancak W14'te öyle bir ayar yok" Wolff: "Doğru bir ayara sahip olmak önemli ancak W14'te öyle bir ayar yok"

Bradley: "Red Bull, 2024 için aracını AlphaTauri'ye vermenin bir yolunu bulabilir"

Bradley: "Red Bull, 2024 için aracını AlphaTauri'ye vermenin bir yolunu bulabilir"

F1 Formula 1

Bradley: "Red Bull, 2024 için aracını AlphaTauri'ye vermenin bir yolunu bulabilir" Bradley: "Red Bull, 2024 için aracını AlphaTauri'ye vermenin bir yolunu bulabilir"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol