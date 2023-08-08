Marko: "Andretti, Alpine'i satın almalı"

Alpine son dönemde manşetlerde sık sık yer alıyor ancak bunun sebebi iyi performans göstermeleri değil, içerisinde bulundukları kriz durumu gibi görünüyor.

Son olarak Renault güç ünitesinin rakiplerinden yaklaşık 30 beygir yavaş olduğu kesinleşti.

Bu sebepten ötürü güç üniteleri arasında bir dengeleme talep eden Alpine'in bu talebi kabul görecek mi belli değil.

Ayrıca beklenen sonuçların gelmemesiyle şirket yönetiminde önemli değişiklikler yapıldı.

Özellikle motor eşitleme fikrini değerlendiren Helmut Marko, Renault'nun sadece motor üretmeye odaklanmasını ve F1 takımını Michael Andretti'ye satmasını önerdi.

Sport1.de'ye verdiği demeçte Marko, "Andretti, Alpine takımını satın almalı."

"Bu herkes için en iyisi olacaktır."

"Formula 1 on takımla devam eder, Andretti sonunda yarışlara katılabilir ve Renault da hâlâ işin içinde olur." dedi.

Andretti, 2025 sonrasında kendi F1 takımını kurarak F1'e girmek istiyor ancak mevcut takımlar buna sıcak bakmıyorlar.

Bu girişe sıcak bakan tek taraf, Andretti ile motor tedariği konusunda anlaşma imzalayan Alpine/Renault oldu.

Bu açıdan tarafların iyi bir ilişkisi olduğu söylenebilir.

Dr Helmut Marko, Red Bull Racing Team Consultant Fotoğraf: Red Bull Content Pool