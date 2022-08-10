Marko, Alpine iddialarını yalanladı: "Gasly'nin sözleşmesinde fesih maddesi yok"

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Macaristan Grand Prix'sinden kısa bir süre sonra Formula 1 pilot pazarı aniden hareketlendi çünkü Fernando Alonso, 2022 yılının ardından Sebastian Vettel'in Aston Martin'deki koltuğuna geçeceğini duyurdu.

Alpine'in Alonso'dan boşalan koltuğa Oscar Piastri'yi geçirmesinin sadece bir formalite olacağı düşünülüyordu ancak Avustralyalı sürücü, 2023 için beklenmedik şekilde McLaren ile anlaştı.

Alpine, Piastri'nin 2023 için kendileriyle anlaşması olduğunu iddia etse de, iş artık bu noktadan geriye dönmeyecek gibi görünüyor ve bundan ötürü de alternatif arayışı var.

Şu anda koltuğun en ciddi adayı Enstone'a dönebileceği konuşulan Daniel Ricciardo gibi görünüyor. Ancak Pierre Gasly'nin adı da son birkaç günde sıklıkla Alpine koltuğu için anıldı

Gasly'nin hedefi net: Gelecekte en iyi takıma dönmek istiyor ancak kısa vadede Red Bull'a dönmesi mümkün değil. Ferrari ve Mercedes'te de boş koltuk bulunmuyor. Hal böyle olunca başka seçeneklere bakmak istemesi çok muhtemel.

Alpine, Gasly'e büyük bir takıma geçme fırsatı verebilir ancak kısa bir süre önce 2023'te AlphaTauri ile yarışacağı açıklandı. Bu yüzden gelecek yıl için kontratı var.

Ancak iddialara göre Gasly'nin sözleşmesinde, üst düzey bir takımdan teklif gelmesi halinde takımdan ayrılabileceği yönünde bir madde olduğu konuşuluyor.

Bu iddialara yanıt veren Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, böyle bir şey olmadığını söyledi ve iddiaları yalanlamış oldu.

Sport1'e konuşan Marko, "Yaz tatilinden önce Gasy'nin kontratında hiçbir fesih maddesi yoktu ve yaz arasından sonra da olmayacak." dedi.

AlphaTauri takım patronu Franz Tost da Gasly'i bırakmanın anlamı olmadığına vurgu yaptı.

"Red Bull'un Pierre'i bırakmasının hiçbir anlamı yok."

"Bir Red Bull pilotunun ayrılması durumunda, Gasly dışında o koltuğu devralabilecek uygunlukta kimse yok."

"Pierre çok yetenekli. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyor ve çok odaklanmış durumda."

"Doğru araçla ön taraftaki mücadelede yer alabilir. Bunu vermek de bizim elimizde."