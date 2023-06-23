Marko: "AlphaTauri'nin sonuçlarından memnun değiliz"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, AlphaTauri'nin elde ettiği sonuçlardan pek mutlu olmadığını söylüyor.
AlphaTauri, Kanada Grand Prix'sinin ardından takımlar şampiyonasında sadece iki puanla son sıraya gerilemiş oldu.
Helmut Marko bu sonuçların Red Bull'a yakışmadığını söylüyor.
F1-Insider'a konuşan Marko, "AlphaTauri'nin aldığı sonuçlardan memnun değiliz."
"Ancak onların ana hedefi genç yeteneklerimizi geliştirmek ve bir sonraki adımı atmalarına yardımcı olmak."
"Bu geçmişte işe yarayan bir şeydi ve yetersiz sonuçlara rağmen Yuki Tsunoda örneğinde gördüğümüz üzere, günümüzde de işe yaramaya devam ediyor."
"AlphaTauri'nin bu yıl bunu sağlamasını umuyoruz." dedi.
Marko, AlphaTauri ve Red Bull'un yakında çok daha yakından çalışacağını söylüyor.
"Gelecekte, kaynakları daha etkin kullanma amacıyla Red Bull Racing ile işbirliğimizi genişletmeyi planlıyoruz."
"Elbette bu, kurallar dahilinde gerçekleşecek. Takımın bir kısmının İngiltere'ye taşımayı planlıyoruz."
AlphaTauri, 2020 yılında yedinci, 2021 yılında altıncı ve 2022 yılında dokuzuncu oldu. Takım eğer bu yılı mevcut pozisyonunda tamamlarsa, tarihinin en kötü sonucunu elde etmiş olacak.
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
Fotoğraf: Francois Tremblay
Son Haberler
Williams, Kanada'da puanlar kazanabilmek için nasıl her şeyini verdi?
Williams, Kanada'da puanlar kazanabilmek için nasıl her şeyini verdi? Williams, Kanada'da puanlar kazanabilmek için nasıl her şeyini verdi?
DTM Zandvoort: Engel rahatça kazandı, Ayhancan 13. sırada
DTM Zandvoort: Engel rahatça kazandı, Ayhancan 13. sırada DTM Zandvoort: Engel rahatça kazandı, Ayhancan 13. sırada
MotoGP Hollanda Sprint: Bezzecchi rahat kazandı, Quartararo podyumda
MotoGP Hollanda Sprint: Bezzecchi rahat kazandı, Quartararo podyumda MotoGP Hollanda Sprint: Bezzecchi rahat kazandı, Quartararo podyumda
Marko: "Ricciardo ile lastik testine çıkacak, neler yapabileceğine bakacağız"
Marko: "Ricciardo ile lastik testine çıkacak, neler yapabileceğine bakacağız" Marko: "Ricciardo ile lastik testine çıkacak, neler yapabileceğine bakacağız"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.