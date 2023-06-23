Marko: "AlphaTauri'nin sonuçlarından memnun değiliz"

AlphaTauri, Kanada Grand Prix'sinin ardından takımlar şampiyonasında sadece iki puanla son sıraya gerilemiş oldu.

Helmut Marko bu sonuçların Red Bull'a yakışmadığını söylüyor.

F1-Insider'a konuşan Marko, "AlphaTauri'nin aldığı sonuçlardan memnun değiliz."

"Ancak onların ana hedefi genç yeteneklerimizi geliştirmek ve bir sonraki adımı atmalarına yardımcı olmak."

"Bu geçmişte işe yarayan bir şeydi ve yetersiz sonuçlara rağmen Yuki Tsunoda örneğinde gördüğümüz üzere, günümüzde de işe yaramaya devam ediyor."

"AlphaTauri'nin bu yıl bunu sağlamasını umuyoruz." dedi.

Marko, AlphaTauri ve Red Bull'un yakında çok daha yakından çalışacağını söylüyor.

"Gelecekte, kaynakları daha etkin kullanma amacıyla Red Bull Racing ile işbirliğimizi genişletmeyi planlıyoruz."

"Elbette bu, kurallar dahilinde gerçekleşecek. Takımın bir kısmının İngiltere'ye taşımayı planlıyoruz."

AlphaTauri, 2020 yılında yedinci, 2021 yılında altıncı ve 2022 yılında dokuzuncu oldu. Takım eğer bu yılı mevcut pozisyonunda tamamlarsa, tarihinin en kötü sonucunu elde etmiş olacak.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Francois Tremblay