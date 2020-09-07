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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Gasly'i Red Bull'a geri getirmeyi düşünmüyoruz"

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Marko: "Gasly'i Red Bull'a geri getirmeyi düşünmüyoruz"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, aldığı galibiyete rağmen AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly'yi Red Bull'a getirmeyi düşünmediklerini söyledi.

Pierre Gasly, 2018'in ardından Daniel Ricciardo'dan boşalan Red Bull koltuğuna geçti ancak gösterdiği kötü performansın ardından sezon ortasında takımdan gönderildi.

Ancak Gasly, istikrarlı şekilde iyi sonuçlar aldığı AlphaTauri/Toro Rosso'daki performansıyla dikkatleri çekiyor.

Gasly, takıma döndüğü günden bu yana 1 podyum ve 1 galibiyet almayı başardı. Ayrıca Daniil Kvyat'ı da düzenli olarak mağlup etti.

Diğer tarafta Alex Albon'un kötü performansı sonrası kendisinin Red Bull'a dönebileceği konuşuluyor.

Ancak Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Galsy'nin takıma geri dönmeyeceğini söyledi.

Marko, "Şu anda bu konuyu düşünmüyoruz."

"Gasly bir Red Bull sürücüsü. Şimdi AlphaTauri'de yarışıyor ve harika gidiyor."

"Ancak bu ekipte de bir lidere ihtiyacımız var." dedi.

 

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Editör Kemal Şengül

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