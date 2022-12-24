Marko: "AlphaTauri'nin 2022 performansı 'kabul edilemez'"

Haberi dinle

AlphaTauri bu yıl şampiyonada dokuzuncu sıraya gerileyerek Toro Rosso olarak yarıştığı 2018'den bu yana en kötü sonucunu aldı. Marko, Auto Motor und Sport'a verdiği bir röportajda takımın; değerinin altında bir sonuç aldığını ve bu performansı 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

Marko, “Potansiyel, teknik ve finansal açıdan dokuzunculuk kabul edilemez."

“Stratejide çok fazla hata yaptılar. Araçta çok az yere basma kuvveti vardı. Şu anda durum değerlendirmesi yapıyoruz ve takımda neleri düzeltmemiz gerektiğine bakıyoruz." dedi.

Marko ayrıca, Dietrich Mateschitz'in ölümünün ardından ekim ayında Red Bull'un spor bölümünün başına geçen Oliver Mintzlaff'ın takımda bazı geliştirmelere ihtiyaç olduğunu belirttiğini de ekledi.

Marko, “Yeni patronumuz Bay Mintzlaff ile ilk görüşmeler yapıldı ve herkes Red Bull Racing gibi başarılı bir takımı yeniden inşa etmenin mantıklı olmayacağı konusunda hemfikir."

“AlphaTauri, Red Bull'un ihtiyacı durumunda devreye giren bir takımdır. Ne yazık ki 2022 sezonunda takım bu konuda bizi tatmin etmedi." dedi.