Marko: "AlphaTauri sportif ve mali açıdan daha iyi olmalı"

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Mateschitz'in vefatı ve Red Bull'un yeni bir döneme girmesi, şirketi zarara uğrattığı söylenen AlphaTauri'nin satılacağı dedikodularına da yol açtı -ancak hem takım patronu Franz Tost, hem de Red Bull takım patronu Christian Horner bu iddiaları yalanladı.

Geçen yıl şampiyonayı dokuzuncu sırada bitiren takım, Red Bull'un küçük ölçekli giyim markası AlphaTauri'nin tanıtımı anlamında da isteneni pek veremiyor.

Yeni CEO Oliver Mintzlaff'ın takımın pistteki ve özellikle de pist dışındaki performansına daha eleştirel yaklaştığı anlaşılıyor; dolayısıyla Red Bull için şimdiki hedef AlphaTauri'nin sportif ve mali verimini arttırmak.

Formel1.de'ye konuşan Helmut Marko,, "AlphaTauri'nin takımlar şampiyonasında dokuzuncu sırada yer almasını beklemiyorduk. Bu, önemli adımlar atmamız gerektiği anlamına geliyor."

"AlphaTauri'ye ciddi finansman ayırdığımız doğru, bu da sponsorlar ve gelirler gibi konularda da bir şeyler yapmamız gerektiği anlamına geliyor."

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Bu süreç boyunca tüm olasılıkları tartıştık, ancak AlphaTauri'nin şirket bünyesinde kalacağı fazlasıyla açıktı. Bu, küçük ölçekli çalışmalarımızın önemli bir parçası."

"Söylediğim gibi, takımın sportif performansı da, finansal performansı da Red Bull'un standartlarını karşılamıyor. dolayısıyla bunu değiştirmek için bir şeyler yapmamız gerekiyor." dedi.

Alman basınında tartışılan seçeneklerden biri, takımın İtalya'da yer alan tesislerini tamamen İngiltere'ye taşımaktı; rüzgar tünelinin İngiltere'de bulunması da bu çözümü nispeten makul bir hale getirmekteydi.

Ancak bu çözümü "aşırı" bulan Marko, "İngiltere de dahil olmak üzere çeşitli seçenekler üzerinde durduğumuz aşikar."

"AlphaTauri'nin İngiltere'de halihazırda 100'den fazla çalışanı var. Takım genel olarak İtalya ve İngiltere arasında bölünmüş durumda çünkü İngiltere'de çalışan bulmak çok daha kolay."

"Ancak tüm takımın hemen oraya taşınacağı fikri de şu anlık aşırı kaçıyor." dedi.