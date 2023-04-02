Marko: "Alonso yarışta çok güçlü olacak"

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Red Bull Racing, geride kalan üçüncü yarışta üçüncü pole pozisyonunu kazandı ve sezona yaptığı harika başlangıcı sürdürdü.

Cidde'de Sergio Perez ilk sırada yer alırken, Melbourne'de Max Verstappen zirvedeydi.

Helmut Marko, seansın ardından şöyle dedi: "Max'in attığı tur inanılmazdı. Ayrıca sıralama turlarında aracı oldukça geliştirdiğimizi söylemeliyim."

"Özellikle son ayar değişiklikleri bize çok yardımcı oldu."

"Ondan sonra Max çok güçlü bir tur attı. Bugün pole pozisyonunu almak için buna da ihtiyacımız vardı."

Marko, mücadelenin bu kadar yakın olmasına ve Mercedes'in hızına şaşırdıklarını söyledi. Ancak pazar günü güçlü bir Fernando Alonso bekliyor.

Yakın grubu değerlendiren Marko, "Gerçekten bu kadar yakın olmasını ve özellikle Mercedes'in bu kadar güçlü olmasını beklemiyorduk. Bu kadar yaklaşmış olmaları oldukça şaşırtıcı."

"Umarım bugünkü güçlü noktaları yarışta bir dezavantaj olur. Bugün lastikleri ısıtmayı çok iyi başardılar ama belki yarın bu biraz daha fazla lastik aşınmasına yol açabilir."

"Ben hâlâ Alonso'nun yarışta daha güçlü olacağını düşünüyorum. Eğer start normal şekilde gerçekleşirse ve sürücüler de ilk virajı bu sırayla geçerse, bana göre bizim için iyi olabilir. Çünkü Mercedes'in yarışta çok hızlı olmasını beklemiyorum. Böylece Alonso'yu biraz gerilerinde tutabilirler."

"Bu da bize biraz avantaj sağlayabilir." dedi.