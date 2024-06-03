Marko: "Alonso ile çalışmak bizim için zor olurdu"

Fernando Alonso'nun yaşına rağmen sergilediği performans büyük dikkat çekiyor ve bazıları en önde yarışması gerektiğini söylüyor.

Bu yıl Alonso'nun Red Bull'a geçeceği söylentileri tavan yapmıştı fakat İspanyol sürücü, Aston Martin ile yeniden anlaştı.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Alonso'nun Formula 1'de neden asla Max Verstappen'in takım arkadaşı olamayacağını açıkladı.

Marko, “Görüşmeler vardı ama Max için uyumlu bir çalışma ortamı çok önemli. Bence Alonso söz konusu olduğunda bu pek mümkün olmazdı."

"Muhtemelen takım açısından da onunla çalışmak zor olurdu. Alonso buradaki en yaşlı dünya şampiyonu, Max ise en genci, aralarında kuşak farkı var."

"Alonso'nun simülasyon yarışı yaptığını ya da bir Grand Prix'den hemen sonra uçakta simülatöre bindiğini sanmıyorum. Çok farklılar."

"İkisi de harika yarış pilotları ama ikisi de çok farklı insanlar."

"İş kimin daha hızlı olduğunu bulmaya geldiğinde, ikisinin de pek alçakgönüllülüğü yok."

"Takımın bunu olumlu bir şekilde yönlendirmesi çok zor olurdu." dedi.