Marko: "Alonso tansiyonumu fırlattı"

Max Verstappen, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Zandvoort yarışında damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı ve ark arkaya dokuzuncu zaferini elde etti.

Fakat galibiyete giden yolda, aşması gereken birkaç engel vardı. Yarış içerisinde yağmurun birden fazla kez pisti vurmasından ötürü pilotlar doğru anda pite gelmek durumunda kaldılar ve Verstappen ilk başta yanlış seçimi yaptı.

Bir diğer zorluk da Fernando Alonso'nun kırmızı bayrak sonrası yarış tekrar başladığında Hollandalı pilota yaptığı baskıydı.

Red Bull baş danışmanı Helmut Marko Motorsport.com'a verdiği demeçte, son turlarda tansiyonunun fırladığını söyledi.

"Bu yarış çok stresliydi, en azından benim için öyleydi!"

"Özellikle Fernando Alonso'nun arkamızda olduğu yeniden başlangıçtan sonra çok stres yaptım."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, leads Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, and Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bizim, dolayısıyla da Max'in lastik ısıtmak için Aston Martin ve Alonso'dan biraz daha fazla zamana ihtiyacı oluyor."

"Bunun lastik basıncıyla da bir ilgisi olabilir."

"Aynı zamanda Alonso'nun her şeyini verdiğini de görebiliyordunuz. Bir noktada Max'in sadece 0.6 saniye gerisindeydi, yani bu aslında benim için Pazar gününün en endişe verici anıydı."

"İşte o zaman kalp atışlarım hızlandı ve tansiyonum fırladı."

"Fakat Max durumu mükemmel şekilde kontrol etti ve lastikleri doğru sıcaklığa getirince, her şeyi kontrol altında götürdü."

Verstappen böylelikle Sebastian Vettel'in arka arkaya dokuz galibiyetlik rekorunu yakalamış oldu.

Marko gülerek, "Böyle devam etmesini umuyorum, bu seriden keyif alıyorum."

"İkisi de harika sürücüler ama tabii ki Max yeni nesil ve Max'te beni en çok etkileyen şey, diğerlerine kıyasla, bunu çok kolay yapması. Ya da en azından öyle gösteriyor."

"Geçen hafta sonu tüm Hollanda'nın onun üzerinde ne kadar büyük bir kaskı kurduğunu da gördünüz. Fakat o starttan önce sessizce kralla konuşuyor ve sonra da her koşulda sakinliğini koruyor." dedi.