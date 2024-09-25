Marko, Alonso ile olası bir yarış koltuğu hakkında görüştüğünü açıkladı

Formula 1'de yirmi yılı aşkın bir süre geçiren iki kez F1 dünya şampiyonu Fernando Alonso Red Bull'da yarışmadı, ancak Milton Keynes merkezli ekibin danışmanı Helmut Marko İspanyol pilotla görüştüklerini açıkladı.

Fernando Alonso F1'deki ilk yarışına 2001 yılında Minardi ile çıktı. Ertesi sezonu test pilotu olarak geçirdikten sonra Renault takımına katıldı ve burada 2005 ve 2006 yıllarında iki şampiyonluk elde etti.

Ferrari'deki beş yıllık görevinin ardından McLaren'a geçti ve iki yıl boyunca motor sporlarının zirvesinden uzak kaldı.

İspanyol pilot, geçen sezon Aston Martin'e katılmadan önce 2021'de Alpine ile geri dönüş yaptı. 43 yaşındaki pilot 2023'ün başında yedi podyum derecesi elde etti ancak Silverstone merkezli ekip bu yıl formunda bir düşüş yaşadı.

Yaşanan zorluklara rağmen Alonso, Nisan ayında kendisini en azından 2026 sezonunun sonuna, sporun yeni düzenlemelerinin ilk yılına ve Aston Martin'in Honda ile iş ortaklığının başlangıcına kadar takıma bağlayan yeni birçok yıllık sözleşme üzerinde anlaştı.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko, takımın Alonso ile görüşmelerde bulunduğunu doğruladı.

“Biz artık sadece sponsor değil, sürücülerin gelecekte Grand Prix kazanma potansiyeline sahip olmasını talep eden sponsorlardık.” dedi.

Red Bull'un neden Alonso ile sözleşme imzalamayı tercih etmediğini açıklayan Marko, bunun şirketin kurucu ortağı Dietrich Mateschitz'in ortaya koyduğu felsefeden kaynaklandığını belirtti.

“Bunun nedeni de Dietrich Mateschitz'in felsefesiydi. O sırada Fernando Alonso ile görüşüyorduk ama o bize yıldızları satın almayacağımızı, onları kendimiz yaratacağımızı söyledi.

“Dolayısıyla bunun da bir miras olduğunu düşünüyorum. Bu felsefeyi ve Mateschitz'in buraya getirdiği inanılmaz vizyoner ve ruhani ruhu devam ettirmek…” diyerek sözlerini tamamladı.