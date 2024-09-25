Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Singapur GP

Marko, Alonso ile olası bir yarış koltuğu hakkında görüştüğünü açıkladı

Helmut Marko, Fernando Alonso ile daha önce bir Red Bull koltuğu için görüştüklerini açıkladı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Formula 1'de yirmi yılı aşkın bir süre geçiren iki kez F1 dünya şampiyonu Fernando Alonso Red Bull'da yarışmadı, ancak Milton Keynes merkezli ekibin danışmanı Helmut Marko İspanyol pilotla görüştüklerini açıkladı.

Fernando Alonso F1'deki ilk yarışına 2001 yılında Minardi ile çıktı. Ertesi sezonu test pilotu olarak geçirdikten sonra Renault takımına katıldı ve burada 2005 ve 2006 yıllarında iki şampiyonluk elde etti.

Ferrari'deki beş yıllık görevinin ardından McLaren'a geçti ve iki yıl boyunca motor sporlarının zirvesinden uzak kaldı.

İspanyol pilot, geçen sezon Aston Martin'e katılmadan önce 2021'de Alpine ile geri dönüş yaptı. 43 yaşındaki pilot 2023'ün başında yedi podyum derecesi elde etti ancak Silverstone merkezli ekip bu yıl formunda bir düşüş yaşadı.

Yaşanan zorluklara rağmen Alonso, Nisan ayında kendisini en azından 2026 sezonunun sonuna, sporun yeni düzenlemelerinin ilk yılına ve Aston Martin'in Honda ile iş ortaklığının başlangıcına kadar takıma bağlayan yeni birçok yıllık sözleşme üzerinde anlaştı.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko, takımın Alonso ile görüşmelerde bulunduğunu doğruladı.

“Biz artık sadece sponsor değil, sürücülerin gelecekte Grand Prix kazanma potansiyeline sahip olmasını talep eden sponsorlardık.” dedi.

Red Bull'un neden Alonso ile sözleşme imzalamayı tercih etmediğini açıklayan Marko, bunun şirketin kurucu ortağı Dietrich Mateschitz'in ortaya koyduğu felsefeden kaynaklandığını belirtti.

“Bunun nedeni de Dietrich Mateschitz'in felsefesiydi. O sırada Fernando Alonso ile görüşüyorduk ama o bize yıldızları satın almayacağımızı, onları kendimiz yaratacağımızı söyledi.

“Dolayısıyla bunun da bir miras olduğunu düşünüyorum. Bu felsefeyi ve Mateschitz'in buraya getirdiği inanılmaz vizyoner ve ruhani ruhu devam ettirmek…” diyerek sözlerini tamamladı.

Dr Helmut Marko, Red Bull Motorsport Consultant and Dietrich Mateschitz, CEO and Founder of Red Bull

Dr Helmut Marko, Red Bull Motorsport Consultant and Dietrich Mateschitz, CEO and Founder of Red Bull

Fotoğraf: Sutton Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Wolff, FIA ile Verstappen arasındaki küfür tartışmasına “medeni” bir yaklaşım öneriyor
Sonraki haber Wolff: "Ricciardo'nun en hızlı turu atması, Red Bull'un 'kirli bir oyunu' değildi"

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
McLaren, Sauber'in ilgisi karşısında Bortoleto'yu hangi konularda uyardı?

McLaren, Sauber'in ilgisi karşısında Bortoleto'yu hangi konularda uyardı?

Formula 1
Singapur GP
McLaren, Sauber'in ilgisi karşısında Bortoleto'yu hangi konularda uyardı?
Red Bull'un kendisinden özür dilediği iddiasının ardından Horner'dan Perez'e yanıt geldi

Red Bull'un kendisinden özür dilediği iddiasının ardından Horner'dan Perez'e yanıt geldi

Formula 1
Singapur GP
Red Bull'un kendisinden özür dilediği iddiasının ardından Horner'dan Perez'e yanıt geldi
Verstappen, çıkış maddesi söylentileri üzerine Red Bull'a net bir mesaj gönderdi

Verstappen, çıkış maddesi söylentileri üzerine Red Bull'a net bir mesaj gönderdi

Formula 1
Singapur GP
Verstappen, çıkış maddesi söylentileri üzerine Red Bull'a net bir mesaj gönderdi

Son Haberler

McLaren, Sauber'in ilgisi karşısında Bortoleto'yu hangi konularda uyardı?

McLaren, Sauber'in ilgisi karşısında Bortoleto'yu hangi konularda uyardı?

F1 Formula 1
Singapur GP
McLaren, Sauber'in ilgisi karşısında Bortoleto'yu hangi konularda uyardı?
Marko: "Ricciardo, katil içgüdüsünü kaybetti"

Marko: "Ricciardo, katil içgüdüsünü kaybetti"

F1 Formula 1
Marko: "Ricciardo, katil içgüdüsünü kaybetti"
Resmi: Lawson, sezonun kalanında Ricciardo'nun koltuğunda mücadele edecek

Resmi: Lawson, sezonun kalanında Ricciardo'nun koltuğunda mücadele edecek

F1 Formula 1
Singapur GP
Resmi: Lawson, sezonun kalanında Ricciardo'nun koltuğunda mücadele edecek
Resmi: VCARB, Ricciardo'nun takımdan ayrılacağını açıkladı

Resmi: VCARB, Ricciardo'nun takımdan ayrılacağını açıkladı

F1 Formula 1
Singapur GP
Resmi: VCARB, Ricciardo'nun takımdan ayrılacağını açıkladı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye