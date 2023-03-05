Marko, Alonso için çok mutlu: "Podyumda üç Red Bull var!"

Haberi dinle

Bahreyn'de gerçekleştirilen ilk yarışı Max Verstappen kazanırken, Red Bull duble yaptı ve 2023'e enfes başlamış oldu.

Fernando Alonso da bu ikilinin ardında üçüncü olarak, Aston Martin'e harika bir podyum getirdi.

Red Bull için pozitif nokta, yarış tempolarının çok kuvvetli olmasıydı.

Helmut Marko, yarışın ardından şöyle konuştu: "Bu kesinlikle sezona başlamanın en iyi yolu!"

"Sonuca hiç şaşırmadım. Yapılan simülasyonlara bakarsanız, böyle olacağı zaten belliydi. Sadece eğer Charles Leclerc yarışta devam etseydi, tablo biraz daha farklı görünebilirdi."

"Lastik yönetimimiz hem şasi hem de sürücüler açısından harikaydı. Farkı yaratan da buydu. Bu pistin çok özel bir asfalt yüzeyi var ve biz de bundan faydalandık."

"İlk iki günde bazı denge sorunlarımız vardı ama neyse ki çok deneyimli bir teknik ekibimiz var. Çoğu 15 yıldır ekibimizde çalışıyor. Buna ek olarak, iki deneyimli ve çok iyi sürücüye sahip olmamız da yardımcı oluyor. Her ikisi de ayrıntılı bilgi veriyor ve bu da sorun yaşadığımızda bize yardımcı oluyor."

Helmut Marko, yarışı üçüncü bitiren Alonso'yu izlemekten büyük keyif aldığını da söyledi.

"Yarıştan önce Alonso üçüncü olacak demiştim! Hamilton ile mücadelesi inanılmazdı, sert ama adil bir yarıştı."

"Bu gerçekten eski tarzdı ve seyretmesi çok güzeldi. Eğer daha iyi bir pozisyonda başlamış olsaydı, Mercedes'in arkasında bu kadar zaman kaybetmeyecekti. Yani bizim için önemli bir tehdit olabilirdi."

Marko sonrasında gülerek, "Bugün podyumda üç Red Bull'umuz vardı! Sadece sonuncusu farklı bir motorlaydı." diyerek İspanyol pilot için mutlu olduğuna vurgu yaptı.