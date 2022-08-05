Marko: "Alonso hızlı bir araçla zaferler kazanabilir"

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Fernando Alonso, geçen yıl Formula 1'e dönmesinin ardından harika bir performans sergilemeye başladı ve yeteneğinden hiçbir şey kaybetmemiş görünüyor.

41 yaşına giren İspanyol pilot, bu yıl şanssızlık yaşamasaydı, çoğu yarışı ilk altıda bitirebilirdi.

Alonso başlangıçta üç büyük takıma geçmeyi umsa da, bu takımlarda boş koltuk yoktu ve bundan ötürü Alpine'de kalacağı düşünülüyordu. Ancak sürpriz şekilde Aston Martin'e imza attı.

Alonso burada, son iki yılı takımda geçiren Sebastian Vettel'in yerini alacak.

Sky ile yaptığı röportajda Helmut Marko, sözlerine Sebastian Vettel'in emekliliğini yorumlayarak başladı ve şöyle dedi: "Sebastian'ın emekliliğini açıkladığı konuşma çok güçlüydü. Bu, amaçlarının artık farklı yöne evrildiğini gösteriyor."

"Elbette rekabetçi bir araç bulamadığını ve artık bulamayacağını da hesaba katmalısınız. Bu yüzden benim için kesinlikle doğru bir karar."

"Onun önceliği artık değişti. Önceden sahip olduğu titizlik, DNA'mızla mükemmel şekilde uyuşuyordu. Her şey mükemmel şekilde çalışıyordu."

"Fakat artık öncelikleri farklı ve sahip olduğu araç podyuma dahi çıkamıyor. Dolayısıyla bu sonuca varması çok mantıklı."

"Kalbini veremiyorsan, devam edemezsin."

"Fernando'ya gelirsek, o hâlâ inanılmaz hızlı. Hâlâ her şeyini veriyor olması inanılmaz ve benim için yılın sürpriz o."

"Hatta bir sürücü olarak hâlâ yarışlar kazanabileceğini düşünüyorum. Bence tek soru Aston Martin'in ona iyi bir araç verip veremeyeceği."