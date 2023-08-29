Marko, Albon'un Red Bull'a döneceğini yalanladı

Son iki yılı Williams'ta geçiren Alex Albon, bu sezonun öne çıkan isimlerinden birisiydi ve şimdiye kadar oldukça iyi bir performanslar sergiledi.

Hollanda'da bu güçlü performansı sürdüren ve sürekli ilk beşte yer alan Albon, hafta sonunu puanla kapatarak yine iyi bir iş yapmış oldu.

Bu performans sonrası Albon'un adı 2019/2020 yıllarında yarıştığı Red Bull'la anılmaya başladı. Albon, 2021 sezonu öncesinde koltuğunu Sergio Perez'e kaybetmişti. İsmi şimdi Meksikalı sürücünün yeri için geçiyor.

Fakat Marko, Perez'in 2024 sonuna kadar anlaşması olduğunu ve Albon'u koltuk için düşünmediklerini belirtti.

Marko, "Sergio'nun gelecek yılın sonuna kadar anlaşması var."

"Şampiyonayı ikinci bitirmesini istediğimiz için ona daha iyisini yapma yönünde baskı yapıyoruz."

"Max'in takım arkadaşı olmak çok zor bir iş. Onun takım arkadaşı olduğunuzda çok zor ve çetin bir hayatınız oluyor."

"Albon'a zaten daha önce bir fırsat verdik."

"O zamandan bu yana kendini epey geliştirdi ama şu anda Max'in seviyesinde bir pilot göremiyorum." dedi.

Williams bu yıl Albon'un topladığı 15 puan sayesinde şampiyonayı yedinci sırada götürüyor.

Liam Lawson, AlphaTauri, Alex Albon, Williams Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool