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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Albon'la ilgili kararımızı Noel'den önce vereceğiz"

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Marko: "Albon'la ilgili kararımızı Noel'den önce vereceğiz"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Red Bull'un motor sporları şefi Helmut Marko, ikinci koltukta kimin yarışacağıyla ilgili kararı Noel'den önce alacaklarını söyledi.

Koltuk için Sergio Perez'le çekişen Alex Albon'a kendisini kanıtlaması için Abu Dhabi GP sonrasına kadar süre verilmişti.

Albon, Abu Dhabi'deki yarışa beşinci sıradan başladı ve güçlü bir performansla dördüncü olmayı başardı. Hatta yarışın son bölümünde Mercedes pilotlarından daha hızlıydı.

Marko, Motorsport.com'a verdiği demeçte şöyle dedi: "En iyi yarışlarından biriydi. Yine de Noel'den önce bunu düşüneceğiz ve bir karara varacağız."

"Tüm verileri gözden geçirmeliyiz. Bakmamız gereken çok şey var."

RBR takım patronu Christian Horner da kararın zamanlamasını doğruladı.

Horner, "Her zaman yılı tamamlayacağımızı ve ardından sezon sonunda karar vereceğimizi söyledik."

"Alex muhtemelen bu hafta sonu en güçlü yarış hafta sonunu geçirdi, bu onun için cesaret verici, ancak şimdi elimizde sezonun tamamının resmi var. Nihai kararı önümüzdeki günlerde vereceğiz."

"Açıkçası şu anda çok miktarda veriye sahibiz. Yarıştığımız tüm pistlere dair bilgilere sahibiz ve şimdi bunların üzerinden geçip doğru sonuca varacağız."

Horner, Albon'un Abu Dhabi'de kendi üzerine düşen görevi yerine getirdiğini ve bu görevin Mercedes sürücülerini baskı altına almak olduğunu söyledi.

"Kesinlikle görmeyi beklediğimiz şey buydu. Çünkü Mercedes'i baskı altına almanın tek yolu buydu, mesela örnek vermek gerekirse eğer onlar iki farklı strateji izlemiş olsalardı, korunmasız kalabilirdik. Ve Alex  kesinlikle yarışın sonunda onlara yaklaşmayı başardı.

"Güvenlik aracından sonraki bölümün başında biraz vakit kaybetti. Ama bence Alex iyi bir yarış çıkardı ve sağlam bir hafta sonu geçirdi.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Alexander Albon
Takımlar Red Bull Racing
Editör Adam Cooper

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