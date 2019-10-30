Marko: "Albon, Verstappen gibi sürebileceğini gösteriyor"
Red Bull, 2020'de Max Verstappen'in takım arkadaşının kim olacağı konusunda değerlendirme yapmaya devam ederken, Alex Albon koltuk için en iyi aday gibi görünüyor.
Formula 1 padokundaki en büyük sorulardan birisinin, 2020'de Red Bull Racing'de Max Verstappen'in takım arkadaşının kim olacağı gibi görünüyor.
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Alexander Albon, Pierre Gasly ve Daniil Kvyat'tan birisinin bu koltuğa oturacağını açıklamıştı.
Marko, henüz kararın alınmadığını fakat Alex Albon'ın çok iyi bir iş yaptığını söyledi.
Motorsport.com'a konuşan Marko, "Duyuruyu Meksika GP sonrası yapacağımızı söyleyerek hata ettim. Ben Meksika GP, Amerika GP'sinden sonra geliyor diye hatırlıyordum. Ama elbette tam tersiydi."
"Şimdiye kadar, üç sürücünün de bizimle kalacağını doğruladık. Max'in durumu zaten açık. Şimdi hangi takımda kimin yarışacağına bakıyoruz ve acele etmiyoruz. Söyleyebileceğim tek şey, üç sürücü de hâlâ yarışta. "
"Burada unutulmaması gereken şey, Max çok güçlü bir sürücü. O güçlü bir sürücü. Yanında güçlü bir sürücüye sahip olması gerekiyor. Ancak Suzuka'dan bu yana bakarsak Albon neredeyse Max kadar hızlı olabileceğini gösterdi." dedi.
Christian Nimmervoll
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|Editör
|Casper Bekking
Marko: "Albon, Verstappen gibi sürebileceğini gösteriyor"
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