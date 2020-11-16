Marko: "Albon ve Verstappen, Perez ile Hamilton kadar sabırlı değildi"

Max Verstappen, Türkiye GP'nin en büyük favorisiydi ancak hem startta yavaş kaldı hem de Sergio Perez'i geçmeye çalışırken spin attı.

Sonuç olarak Hollandalı pilot, damalı bayrağı altıncı sırada gördü ve hafta sonunu hedeflediği yerin çok gerisinde bitirdi. Oysa genç pilotun temposu oldukça iyiydi.

Alex Albon da yine hatalar yapmasının ardından yedinci oldu ve o da hayal kırıklığı yaşadı.

Ancak Sergio Perez, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel gibi tecrübeli pilotlar neredeyse hiç hata yapmayarak podyuma çıktılar.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko şöyle dedi: "Geçiş yapmak imkansızdı ve sorun Honda ile alakalı değildi."

"Başlangıç tam bir felaketti. Bundan sonra Max, Vettel'in arkasında kaldı ve çevremizde Lewis Hamilton ile Sergio Perez gibi deneyimli sürücülerle vardı. Bundan ötürü bizim için kolay değildi."

"Hem Alex hem de Max geçiş denemeleri yaparken lastikleri mahvettiler."

"Max, Stroll'ün uzaklaştığını gördü ve bu elbette sinir bozucuydu. DRS olmadan geçiş yapmanız imkansızdı. Ama Perez'e karşı daha sabırlı olmalıydı."

Marko, Albon hakkındaki kararlarını Abu Dhabi GP sonrası verebileceklerini söyledi.

"Hataları pahalıya patladı, ancak ilk pit stopa kadar iyi sürdü. Abu Dabi Grand Prix'sinden sonra bizimle olan geleceği hakkında bir karar vereceğiz."