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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Albon tutarlı olsaydı takımda kalabilirdi"

Ekleyen:
, Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Alex Albon'u takımdan göndermelerinin temel sebebinin "tutarsız olması" olduğunu dile getirdi.

Marko: "Albon tutarlı olsaydı takımda kalabilirdi"

Alexander Albon, Red Bull'un kararıyla beraber yeni sezonda yarış pilotluğundan yedek ve test pilotluğuna çekilmiş durumda.

Taylandlı sürücü, geçen yıl beklentileri karşılayamadı ve koltuğunu, tecrübeli Sergio Perez'e kaybetti.

Albon zaman zaman çarpıcı sürüşler çıkarsa da, bunu sezonun geneline taşımakta oldukça zorlandı.

Helmut Marko, Servus TV'ye verdiği demeçte Albon hakkında şöyle dedi: "Taktiksel anlamda iki güçlü pilota ihtiyacımız var."

"Sezonun sonunda (Abu Dhabi) Mercedes'in Bottas'ı piste alamayacağını görebiliyorduk çünkü yarışta ikinci sırayı koruyabileceklerinden emin değillerdi."

“Bu stratejiyi ilk yarıştan itibaren uygulayabileceğimizden emin olmalıyız. Ne yazık ki Alexander Albon yeterince tutarlı değildi. Bu da pilot değişikliği yapmamıza neden oldu."

Ancak Red Bull'un danışmanı, Mercedes'in favori olarak kaldığını kabul ediyor.

"Mercedes kesinlikle favori. Ancak önceki yıllarla kıyasladığımızda artık çok daha iyi bir konumdayız. Geçen sezonun son yarışını kazanmış bir aracımız var."

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Editör Kemal Şengül

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