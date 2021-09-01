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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Marko: "Albon nerede olursa olsun F1'de yeniden bir fırsata sahip olacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Alex Albon'un gelecekte Formula 1'e döneceğinden emin.

Marko: "Albon nerede olursa olsun F1'de yeniden bir fırsata sahip olacak"

2019 yılında Toro Rosso ile Formula 1'e adım atan Albon, sezon ortasında Pierre Gasly'nin yerine Red Bull'a geçmişti.

Albon, 2020 yılının tamamında da Red Bull için yarıştı ancak beklentileri karşılayamadı ve sezon sonunda yerini Sergio Perez aldı.

Taylandlı sürücü bu yılı DTM'de yarışarak geçiriyor ve aynı zamanda Red Bull/AlphaTauri'nin yedek pilotluğunu yapıyor.

Son çıkan söylentiler, Albon'un gelecek yıl Williams ile Formula 1'e geri döneceği yönünde.

Krone Zeitung'a konuşan Helmut Marko da genç sürücüden övgüyle bahsetti ve onu gözden çıkarmadıklarını söyledi.

Marko, "Alex Albon çok yetenekli bir pilot. Formula 1'de Red Bull'la geçirdiği zamanın ardından onu gözden çıkarmadık. Nerede olursa olsun Formula 1'deki şansını geri kazanacak. Şu anda DTM, onun için mükemmel bir yer."

"Aynı zamanda DTM'de Liam Lawson gibi çok yetenekli bir sürücümüz de var. O henüz 19 yaşında ve daha şimdiden DTM'de en üst sıralar için savaşıyor. Ayrıca Formula 2'de yarış kazandı. Tabii ki biraz istikrar eksiği var ama kesinlikle geleceğin adamlarından biri." dedi.

Red Bull, DTM'de Ferrari ile çalışıyor ve Marko, bu ortaklığın iyi çalıştığını dile getirdi.

"DTM, Formula 1 ile kıyaslanamaz. Bunlar aşağı yukarı yollarda gördüğümüze benzeyen araçlar. Bunlar taraftarlar için ilgi çekici. Yedi marka ile, serinin marka çeşitliliği etkileyici. Ayrıca pek çok kazanan da var. Savaşlar, Nürburgring'de de görüldüğü üzere çok heyecan verici."

"Burada Ferrari ile çalışıyoruz. Onlarla Formula 1'de rakibiz ama kendi açımızdan DTM'e getirdiğimizde olağanüstü bir şeye ihtiyaç duyduğumuz açıktı. Ferrari ile de buna sahibiz. Birbirimizle iyi bir bağımız var ve felsefemiz benzer. Bu, çok mantıklı bir proje."

Race winner Alex Albon, AF Corse

Race winner Alex Albon, AF Corse

Fotoğraf: Alexander Trienitz

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