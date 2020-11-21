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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Albon konusundaki kararımızı Abu Dhabi'den sonra vereceğiz"

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Marko: "Albon konusundaki kararımızı Abu Dhabi'den sonra vereceğiz"
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, Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Alex Albon'un gelecek yıl takımda kalıp kalmayacağına Abu Dhabi'deki son yarışın ardından karar vereceklerini söyledi.

Red Bull'da Alex Albon bu yıl beklenen performansı sergilemeyi başaramadı ve çok değerli puanlar kaybetti.

Albon, Steiermark'tan Belçika'ya kadarki bölümde arka arkaya altı yarışta puan almayı başardı. Ancak son yedi yarışta puan aldığı yarış sayısı üçtü ve şu anda şampiyonayı 70 puanla 9. sırada götürüyor.

Oysa Verstappen dört kez yarış dışı kalmasına rağmen 170 puan toplamayı başardı.

Albon'un yerini Nico Hulkenberg veya Sergio Perez'in alacağına dair iddialar vardı. Ancak Red Bull'a yakın kaynaklar Albon'un gelecek yıl da takımda kalacağını iddia ediyorlar.

Türkiye GP sonrası konuşan Helmut Marko, nihai kararı Abu Dhabi'deki son yarışın ardından vereceklerini söyledi.

Marko, “Değerlendirmenin Abu Dhabi'den sonra geleceğini hep söyledik."

"O (Albon) spine kadar nispeten iyi bir yarış çıkardı, ancak sezon sonunda tablonun tamamını değerlendiriyoruz. Şimdi bir yargıya varmak istemiyoruz." dedi.

Eski F1 pilotu Christijan Albers'e göre Albon kesin olarak gönderilecek.

De Telegraaf'a konuşan Hollandalı pilot, "Durumu artık kurtarılamaz bir halde. Verstappen'in gelişim, strateji ve veri toplamaya yardımcı olması için daha hızlı bir takım arkadaşına ihtiyacı var." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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