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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Abu Dhabi'de Mercedes'in bilerek yavaşladığını biliyoruz"

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Marko: "Abu Dhabi'de Mercedes'in bilerek yavaşladığını biliyoruz"
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Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Mercedes'in Abu Dhabi Grand Prix'sinde Mercedes'in bilerek yavaşladığı görüşüne katılıyor.

Red Bull, Abu Dhabi Grand Prix'sinde oldukça iyi bir performans ortaya koymuş ve 2013'ten sonra ilk kez Yas Marina'da kazanmıştı.

Max Verstappen, yarışa pole pozisyonundan başladı ve yarış boyunca istikrarlı şekilde Mercedes'ten daha iyi turlar attı.

Mercedes, yarış öncesinde MGU-H ile ilgili dayanıklılık endişeleri nedeniyle daha az güçle yarıştıklarını doğrulamış, fakat bunun çok büyük bir fark yaratmadığını söylemişti.

F1-Insider.com'dan Ralf Bach'in haberine göre Mercedes, dayanıklılık endişeleri nedeniyle Abu Dhabi'de 50 beygir daha az güçle yarıştı ve Alman üreticinin geride kalmasına neden olan şey tam olarak buydu.

Bach, "Red Bull, Mercedes'in beygir gücünü azaltmak zorunda olmadığını, ancak onların bunu yapmak istediğini düşünüyor. Hem Red Bull hem de Honda'nın GPS verilerinin bunu kanıtladığı söyleniyor." dedi.

Haberde Mercedes'in Abu Dhabi'de, yere basma gücünü azaltan 2021 tabanını test ettiğine yer verilirken, Red Bull'dan bir kaynak şöyle konuştu: "Tüm bunlar Mercedes'i tur başına yarım saniye yavaşlattı."

"İlk testlerde atağa kalmak için kendimizi güvende hissetmemizi istediler. Bu sayede sezon başında tüm rakiplerini şoke edeceklerdi. Aslında her yıl yaptıkları şey bu."

Helmut Marko da benzer görüşte.

"Mercedes'in kendini yavaşlattığını biliyorum. Bunu takımdaki coşkulu İngilizlere de söyledim. Bundan ötürü gelişimimizi yavaşlatmayacağız. Arayı kapatmaya çalışıyormuş gibi gelişmeye devam edeceğiz."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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