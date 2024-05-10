Marko: "2026'da Newey muhtemelen rakip bir takımda olacak"

Adrian Newey, 2025 yılının ilk çeyreğinin ardından başka bir takıma gitmekte özgür olacak ve iddialar başka bir takıma gideceği yönünde.

OE24'e konuşan Helmut Marko, Newey ile ilgili bir soru üzerine şöyle dedi: "Newey bir efsane."

"O en iyi F1 tasarımcısı ve kurallar değiştiğinde en iyisi oydu çünkü yeni kurallardan en iyi şekilde nasıl yararlanılacağını her zaman bilirdi."

"Newey ile birlikte bir lideriniz de oluyor."

"Onunla birlikte genç mühendisleri işe almak çok daha kolay oldu çünkü onunla çalışmak hepsi için onur vericiydi."

"Öte yandan, teknik ekibimiz Pierre Waché gibi deneyimli kişilere ek olarak, gençlerden oluşan çok geniş bir insan yapısına sahip. Onun gidişiyle teknik bir çöküş yaşayacağımızı sanmıyorum."

"Yine de sorunlar olduğunda, genellikle çözüm bulan ilk kişi Newey olurdu."

Newey'nin gidişiyle 2026 kurallarını yorumlamanın ne kadar zor olacağı sorusuna Marko, "Zor değil, ama en deneyimli adam artık bizimle olmayacak. Korkarım ki rakip bir takımda olacak." cevabını verdi.

Marko ayrıca Newey'nin emekli olmak gibi bir plan yapmadığını, muhtemelen Ferrari'ye gideceğini de ima etti.