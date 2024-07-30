Marko: "2025'te kartlar yeniden dağıtılacak"

Red Bull, uzun bir değerlendirme sürecinin ardından Sergio Perez'in sezonu takımda tamamlayacağını duyurdu.



Spa'daki hayal kırıklığı yaratan performansının ardından Perez'in Red Bull'daki kredisinin bittiği düşünülüyordu ancak Red Bull yönetimi beklentinin tersi yönünde bir karar verdi.



Milton Keynes'de yapılan toplantının ardından, Sergio Perez'in sezonu Red Bull'da tamamlayacağı açıklandı.



Aynı şekilde Daniel Ricciardo'nun da sezonu mevcut takımı VCARB'da tamamlayacağı belirtildi.



Konu ile ilgili F1-Insider mikrofonlarına konuşan Helmut Marko şunları söyledi: "2025 için kartlar yeniden dağıtılacak."



"Ancak şu anda Perez kalıyor. Onu eski formuna döndürmek istiyoruz.



"Ricciardo da kalıyor. Hiçbir şey değişmeyecek"

Helmut Marko, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius