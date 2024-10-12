Marko, 2025 sezonu için Perez'in yerine aday olan pilotları açıkladı

Red Bull danışmanı Helmut Marko, Yuki Tsunoda'nın gelecek yıl Max Verstappen'in yanında yarışacak bir aday olarak ortaya çıktığını doğruladı.

Bu yılın başlarında Meksikalı pilot Sergio Perez'in iki sezon daha takımda kalacağı duyurulmuştu ancak Meksikalı pilot o zamandan bu yana zorlu bir form grafiği sergileyerek yaz tatilinden sonraki geleceğini belirsizliğe sürükledi.

Perez, sezonun geri kalanı için takımda tutulsa da 2025'te takımdaki konumu sorgulanıyor.

Red Bull bir değişiklik yapmayı tercih ederse Marko, Tsunoda'nın Perez'in yerine düşünülebileceğinin sinyalini verdi.

Marko F1 Insider'a yaptığı açıklamada, “Tsunoda 2025'te Max'in yanında yarışmaya aday.” dedi.

Liam Lawson sezonun geri kalanında RB'de Tsunoda'ya eşlik edecek, Marko ikiliden birinin gelecek yıl üst düzey takıma geçme ihtimalinin yüksek olduğunu ima etti.

Red Bull danışmanı, “Bu sezonun kalan yarışları gelecek yılki pilot eşleşmelerimizin nasıl olacağına karar verecek.”

“Genç bir pilotun Max'in yanında yarışacağını hayal edebiliyorum.”

“Lawson ve Tsunoda'yı karşılaştırmaya karar verdik. Aynı malzemeye, aynı koşullara sahipler ve şimdi ikisinin de daha iyi olduğunu kanıtlamak için altı yarışı var.” diye açıkladı.

Red Bull, "genç pilot felsefesine" dönüyor

Red Bull, 2019'da Pierre Gasly'nin Daniel Ricciardo'nun yerini almasıyla ön saflardaki takımına gerçek bir genç pilot terfi ettirmemişti. O zamandan bu yana Alex Albon ve Sergio Perez gibi pilotları kullandılar, ancak şimdi F1'e adım atmaya hazır bir dizi yetenekli genç pilot bulunuyor.

Marko, Red Bull'un genç pilotlara F1'de ilk çıkışlarını yapma fırsatı sunma felsefesine geri dönmek istediğinin sinyalini verdi.

Avusturyalı, “Genç pilotlara Formula 1'de bir şans verme felsefesiyle yola çıktık.”

“Sebastian Vettel, Max Verstappen ve Daniel Ricciardo sadece üç örnek.”

“Diğerleri de şimdi bu felsefeyi takip ediyor.”

“Mercedes Kimi Antonelli'ye, Haas Oliver Bearman'a, Williams Franco Colapinto'ya şans veriyor ve neyse ki Audi de genç Mick Schumacher'i ciddi bir şekilde düşünüyor.” dedi.