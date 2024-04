Marko: "2025 pilot kadromuz için Vettel bir seçenek değil"

2025 kadrosu için Max Verstappen'in takımdan ayrılması korkusu yatışmış gibi görünse de, Red Bull son Dünya Şampiyonu'nun gelecekteki takım arkadaşına hâlâ karar vermedi.

Sergio Perez, Red Bull'un ikinci koltuğu için ciddi bir rekabetle karşı karşıya. 2024 Avustralya Grand Prix'sini kazanan ve Red Bull'un eski pilotu Carlos Sainz'in dışında Yuki Tsunoda da RB'de etkileyici bir performans sergiliyor.

Bunların yanı sıra Red Bull programının iki yıldızı Verstappen ve Vettel'in 2025 kadrosunu oluşturabileceğine dair spekülasyonlar var. Ancak Marko, bu ihtimali tamamen olasılık dışı bıraktı.

oe24 tarafından Vettel'in Red Bull'a geri döneceği söylentileri ortaya atıldığında Marko şu yanıtı verdi: "Vettel bir seçenek değil."

Red Bull'a dönme ihtimali olan bir diğer pilot ise Alex Albon. Tayland asıllı pilot, F1'de sadece yarım sezon geçirdikten sonra Red Bull'a terfi etmesinin ardından Verstappen ile takım arkadaşı oldu; ancak 2022'de Williams'a geçti.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, arrives in the paddock with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images