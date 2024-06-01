Marko: "2025 için RB sürücülerini seçmek bizim için lüks bir sorun"
Helmut Marko, 2025 RB sürücülerini seçmenin kendileri için "lüks bir sorun" olduğunu düşünüyor.
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Formula 1'de sürücü pazarı giderek hareketleniyor ve yakında bazı önemli kararlar alınmasınakesin gözüyle bakılıyor.
Red Bull koltuğunu Sergio Perez'in alması beklenirken, Mercedes'te Kimi Antonelli'nin yer alacağı düşünülüyor.
Eğer Perez takımda kalırsa, Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo mevcut koltukları için savaşıyor olacak.
RB CEO'su Peter Bayer Tsunoda'yı bir yıl daha burada tutmak istediğini açıkladı fakat ikinci koltuğun kime gideceği ilginç olacak.
Daniel Ricciardo pazarlama açısından önemli bir isim fakat şu anda yeterli performans sergileyemiyor.
Koltuk için Liam Lawson'ın yanı sıra Ayumu Iwasa ve Carlos Sainz gibi sürücülerin adı geçiyor.
Marko, Motorsport.com'a verdiği röportajda, “Bu lüks bir sorun!”
“Örneğin, Tsunoda dışında iyi yarışlar çıkaran bir Honda sürücümüz daha var ve onu adı Iwasa. İki kötü start aldığı için bu yıl henüz yarış kazanamadı ama yine de şampiyonada üçüncü sırada yer alıyor."
"Bunlar bizimle uzun vadeli sözleşmesi olan iki Japon sürücü, dolayısıyla bunun uzun vadede nasıl devam edeceğini görmemiz gerekiyor.”
Iwasa'nın 2025'te F1 koltuğuna oturmak için ne yapması gerektiği sorulduğunda ise, "Süper Formula şampiyonluğunu kazanmak.”
"Önce nasıl kazanacağını görelim. İlk yarışı iyi değildi ama ikinci yarışta gerçekten en iyi sürücüydü.”
"Formula 2'de çok iyi iş çıkaran Hadjar'a ve hâlâ çok fazla hata yapan Marti'ye sahibiz. Hadjar'ın ilk yarışta spin attığını ve kazanma şansına sahipken iki teknik sorun yaşadığını unutmamalısınız."
"Hâlâ şampiyonada ikinci sırada, yani kesinlikle bu yılki şampiyonanın en hızlı ve en istikrarlı isimlerinden biri.”
“Formula 3'te de hızlı sürücülerimiz var. Birkaç yıl önce herkes gençlerimizin yeterince iyi performans göstermediğini söylüyordu ama şimdi ne diyecekler?” cevabını verdi.
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