Marko, 2023'te "güçlü bir Hamilton" bekliyor

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Red Bull, 2022 yılında dokuz yıl sonra ilk kez iki şampiyonada birden mutlu sona ulaştı ve Mercedes'in sekiz yıllık hakimiyetine son verdi.

Yılın özellikle ilk yarısında Red Bull'un ana rakibi Ferrari'ydi fakat İtalyan ekip hem dayanıklılık sorunları yaşadı hem de strateji hataları yaptı. Hal böyle olunca Red Bull arayı açtı.

Diğer tarafta Mercedes sezona istediği gibi başlayamadı fakat sorunları çözüp aracı hızlandırdıkça galibiyet mücadelesine katıldı.

Hal böyle olunca pek çok kişi Mercedes'in toparlanmaya devam edebileceğine, dolayısıyla da 2023 yılında şampiyonluk için çekişeceğine inanıyor.

Bild'e konuşan Red Bull danışmanı Helmut Marko, 2023'te Mercedes'in mi yoksa Ferrari'nin mi daha güçlü rakipler olacağına inandığı sorulduğunda Lewis Hamilton'ın varlığından ötürü Mercedes'i işaret etti.

Marko, "Ferrari güçlü ama bana göre Mercedes genel paket olarak daha güçlü olacak."

"Özellikle de Lewis Hamilton gibi bir sürücünün varlığını göz önünde bulundurmalıyız. O hâlâ en iyi pilotlardan birisi."

"Elbette Ferrari'nin de Leclerc gibi çok iyi bir pilotu var ama yine de hatalar yapıyor."

"Mercedes henüz bizimle aynı seviyede değil fakat rüzgar tünelinde gelişim için daha fazla süreye sahip olacaklar." dedi.

Marko, endişeli olmadıklarını çünkü Verstappen gibi gridin en iyi ismine sahip olduklarını ekledi.