Marko: "2023 hedefimiz yeniden kazanmak"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, 2023 Formula 1 sezonu için hedeflerinin bir kez daha en tepeye çıkmak olduğunu söyledi.
Red Bull Racing takımı, Max Verstappen'in arka arkaya ikinci şampiyonluğunu aldığı 2022 yılında, 2013'ten sonra ilk takımlar şampiyonluğunu da kazandı.
22 yarışta gelen 17 zafer ve sayısız podyum, 2022'ye Red Bull için unutulması zor bir yıl yaptı. Fakat 2023 kolay bir yıl olmayabilir.
Bunun birden fazla sebebi var. Bunlardan ilki, Red Bull'un artık rüzgar tünelini ve gelişim araçlarını en az kullanacak takım olması olacak. Ayrıca Mercedes, 2022 hatalarından dersler çıkarırken, Ferrari halihazırda zaten iyi bir temele sahip.
Yine de Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, hedeflerinin en yüksek seviyede olacağını belirtti.
Servus TV'ye konuşan Marko, "Elbette 2023'te kazanmak istiyoruz."
"Sağlam bir ekibimiz ve yetenekli gençlerimiz var; Bu da sağlam temellerimiz üzerine daha fazlasını ekleyebileceğimiz ve önümüzdeki yıl uygulanacak rüzgar tüneli kısıtlamaları nedeniyle ortaya çıkabilecek zorlukların üstesinden gelebileceğimiz anlamına geliyor."
"2023 aracının temel konseptini çok uzun bir zaman önce belirledik. Yeni araçta çok fazla teknik değişiklik olmayacak, bu nedenle rekabetçi olmayı bekliyoruz."
"Takım yeni sezonu büyük bir güven duygusuyla bekliyor." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates in Parc Ferme with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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