Marko: "2022'de neredeyse hiç hata yapmadık"

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Red Bull, son yarışın son turuna kadar şampiyonluk için çekiştiği 2021 sezonunun ardından 2022'ye çok da umutlu girmemişti çünkü o yılın aracına çok fazla odaklandıklarını düşünüyorlardı.

Fakat 2022 sezonu başladığında, durumun böyle olmadığı ortaya çıktı ve Red Bull RB18, başlangıçta dayanıklılık sorunları nedeniyle birkaç kez yolda kalsa da, sonrasında gridin "en komple aracı" olarak belirdi.

Helmut Marko, Servus TV ile yaptığı röportajda sezonu özetleri ve yıl boyunca yaptıkları işe dikkat çekti.

Marko, "2022'de elde ettiğimiz başarı, sıkı çalışmanın sonucuydu."

"Unutmayalım ki ilk üç yarışın ardından Max, Leclerc'in 46 puan ardındaydı. Sonra takım içerisinde oturduk ve kendi kendimize geri dönebileceğimizi söyledik."

"Tüm ekibimiz gerçekten kendini gösterdi ve Max inanılmaz bir form yakaladı. Budapeşte ve Spa'da inanılmazdı."

"Christian Horner neredeyse 18 yıldır bizimle çalışıyor, Adrian Newey de neredeyse öyle. Bu çekirdek ekip, iyi bir genç ekibe liderlik ediyor. Bu ittifak da sezon başında geride kaldığımız ve daha sonra toparlandığımız durumla başa çıkmamıza yardımcı oldu."

"Ayrıca takımınızda Max varsa, aracın tüm potansiyelini kullanılacağından emin olabilirsiniz."

"İlk üç Grand Prix'de teknik sorunlar yaşadık fakat sonrasında durumu tersine çevirdik ve bunu yaparken, strateji seçiminde hata yapmadık. Verstappen eskisinden daha da hızlı oldu ve lastiklerle daha iyi çalıştı."

"Gerektiği anda duruma tamamen hakim oldu ve iyi bir hız yakaladı. Bunlar başarımızın temel bileşenleriydi."

"Fakat bu, 2023'te kazanacağımız anlamına gelmiyor. Bu yüzden başarılı olmak için çok çalışıyoruz ve gerçekten tekrar kazanmak istiyoruz." dedi.