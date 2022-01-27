Marko: "2022'de 'ikinci bir Brawn GP vakası' olmayacak"

Haberi dinle

Brawn GP, 2009 yılında çift katmanlı difüzörle beraber yeni kural dönemine damgasını vurmuş ve baskın bir performansla şampiyon olmuştu.

Büyük kural değişiklikleri yapıldığında, bu tarz çözümler bulunması oldukça olası görünüyor ve 2022'de bu açıdan büyük bilinmeyenler var.

Araçlar geçen yıla göre tamamen farklı olacak ve takımlar, diğerlerinin ne yaptığını bilmeden kendi çözümleri üzerinde çalışıyorlar. Hal böyle olunca ikinci bir Brawn GP vakası olup olmayacağı merak ediliyor.

Fakat Autorevue'ya konuşan Red Bull danışmanı Helmut Marko, böyle bir şey olmasına ihtimal vermiyor.

Marko şöyle dedi: "Bu çift difüzör o dönem aslında politik bir konuydu."

"Mercedes ve Red Bull gibi takımların, bugün sahip olduğu standart çok yüksek."

"Bu takımların sahip olduğu teknolojilerle yani simülasyonlar, bilgisayarlar ve diğer tüm kaynaklarla bunun olacağını düşünmüyorum."

"Başka bir Brawn senaryosu olacağına inanmıyorum."

"Yine de, gridin birbirine biraz daha yakın olmasını umuyorum. Çünkü bu ikili (Max Verstappen ve Lewis Hamilton) tam gaz sürdüklerinde tüm gride tur bindiriyorlar."

Marko bu iki takımın yine önde olmasını beklerken, Ferrari'nin de bazı yarışlarda galibiyet için çekişmesini bekliyor.

Marko, "Güç düzeni bende aynı kalacak. Belki Ferrari bir adım daha atar ve kendi başına birkaç yarış kazanır. Motorla attıkları son adım açıkça ortadaydı. Yeni yakıla da iyi seviyede olacaklarını düşünüyorum." dedi.

Bununla beraber Marko, diğer takımlardan ziyade kendi takımına odaklanıyor ve bu konuda pozitif görünüyor.

"Herkesten, gelecek yılın verilerinin ne kadar harika göründüğünü duyabilirsiniz fakat bunu umursamıyorum."

"Sadece kendi ilerlememize bakabilirim ve bu, çok umut verici görünüyor."

"Ayrıca başlangıçta iyi olmadığımızda takdirde hızlı bir şekilde en üst seviyeye çıkabileceğimiz gerçeğiyle de tanınıyoruz."

"Takımımızda, inanılmaz derece adanmış olan Adrian Newey'e sahibiz ve pek çok kontratı beş yıl uzatma sürecindeyiz. Bu şekilde gerçekten süreklilik sağlamak istiyoruz."

Juri Vips, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images