Marko: "2022'de favoriler yine aynı olacak"

Formula 1'de yeni sezonda önemli kural değişiklikleri olacak ve araçlar büyük oranda değişecek. Bu da takımların hepsinin, yeni sezon için bir şansı olduğu anlamına geliyor.

Uzun süredir benzer kurallar olduğu için, genellikle aynı takımlar önde veya arkadaydı. Son iki yıla bakıldığında Mercedes'in ana rakibi Red Bull'du ve yıl sonunda, 2014'ten sonra ilk kez Mercedes'i pilotlar şampiyonasında bir takım mağlup edebildi.

Öbür yandan orta grupta farklar kapanıp, bazı takımlar öne yaklaşsa da hem üçüncü bitiren Ferrari hem de dördüncü olan McLaren şampiyonluktan uzaktı.

Fakat yeni kurallar, Mercedes ve Red Bull'a olduğu kadar, Ferrari ve McLaren gibi büyük takımlara da önemli fırsatlar veriyor. Bazı takımlar 2009 Brawn GP gibi, özel bir çözüm bulabilirse öne çıkmayı başarabilir.

Ancak Servus TV'ye konuşan Marko, böyle bir şey yaşanmadığı takdirde Mercedes ve Red Bull'un yine önde olmasını bekliyor.

Marko, "Gelecek yıl herkes farklı araçlara sahip olacak ve motor tarafında farklı bir yakıta geçilecek. Bunlar ciddi değişiklikler."

"Fakat 2009 yılındaki çift difüzörde olduğu gibi, alışılmadık bir çözüm bulunmadığı sürece kendimizi Mercedes ile aynı seviyede bulacağımıza inanıyoruz."

"Bence favoriler aynı kalacak. dedi.

Marko, Max Verstappen'in araçtan memnun olduğunu söyledi ve ekledi: "Max bazı yarışlar arasında simülatörde 2022 yılı aracı üzerinde çalıştı. Aracında arka tarafındaki denge eksikliği onu rahatsız etmiyor, bununla başa çıkabiliyor."

"Onun isteği araç içerisinde tamamen rahat olmak değil, yapabileceğimiz en hızlı aracı yaratmamız."

Marko ayrıca sık sık kendisine sorulan bir konuya da açıklık getirdi.

Toto Wolff'la olan ilişkisini açıklaması istendiğinde Marko, "Birlikte tatile gitmeyeceğimiz kesin."

"Mercedes fabrikasında yaptığı konuşmada, ekibini motive etmek için Red Bull'u ana düşman olarak adlandırdı."

"Açıkçası işini iyi yapıyor, ekibinin çıkarları doğrultusunda hareket ediyor, ben de bizimkilerin çıkarları doğrultusunda hareket ediyorum."

"Çatıştığımız oluyor ancak genel olarak karşılıklı saygı var." dedi.

Red Bull livery on 2022 F1 car