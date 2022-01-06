Marko: "2022 programında her şey 'plana göre' gidiyor"

Muhteşem 2021 sezonunun ardından tüm odak artık yeni Formula 1 dönemine kaymış durumda. Yeni sezonda, tamamen farklı bir araç konsepti olacak ve takımlar, 2022 araçları üzerinde yoğun şekilde çalışıyorlar.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte, "Fabrika neredeyse durmaksızın çalışıyor. İngilizler zaten hiç tatil bilmiyorlar, sadece Hediyeleşme Günü'nü biliyorlar." diyerek şaka yaptı.

Sonrasında Marko, 2022 hedefi hakkında "Hedef yeni bir dünya şampiyonluğunu kazanmak." dedi.

Rekabetçi bir araç üretmek, şampiyonluk için büyük önem taşıyacak ve yeni kuralları en iyi şekilde yorumlayan takım büyük bir avantaj elde edecek.

Yeni araç sorulduğunda Marko, "Her şey plana göre gidiyor. En azından şu ana kadar benim aldığım bilgiler bu yönde." diyor.

Red Bull, yeni şasi üzerinde çalışırken, Honda da 2022 motoru ve güç ünitesini E10 yakıta uyarlayabilmek için Japonya'da yoğun çalışmalar yapıyor.

Genel görüş, yeni yakıta geçişin 20 beygirlik bir güç kaybına yol açtığı yönünde.

Marko, "Honda, bu konu üzerinde yoğun şekilde çalışıyor. Şu ana kadar duyduklarım olumlu ama henüz performans 2021'dekiyle aynı değil."

"Yarışlarda nasıl göründüğünü görmek için beklemeniz gerekecek." dedi.

Yeni kuralların ardından güç düzeninin tamamen değişeceği yorumları olsa da Marko, Red Bull ve Mercedes'in yine en iyi takımlar olma potansiyelinde olduğunu düşünüyor.

"Böyle büyük bir değişiklik yaşandığında, elbette asla tam olarak emin olamazsınız ama Mercedes ve biz en azından potansiyele, insan kaynağına ve ayrıca istikrara sahibiz."

"Tüm bunlar, en üst seviyede bir başka mücadele daha olacağı anlamına geliyor, ayrıca başka hiçbir sürücü Hamilton ve Verstappen'e ayak uyduramaz."

"Muhtemelen Norris ayak uydurabilir. Leclerc'in büyüsü tabiri caizse Sainz tarafından bozuldu. Russell, Hamilton için kesinlikle daha büyük bir meydan okuma olacak, o da bir İngiliz olduğu için politik anlamda zor olacak."

"Sıralama turlarında inanılmaz hızlı bir sürücü ancak yarışlarda Latifi ile arasındaki fark o kadar büyük değildi. Bu alanda hâlâ kendisini kanıtlaması gerekiyor."