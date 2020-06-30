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Formula 1 / Son dakika

Marko, 2022 için Vettel'e kapıyı kapatmıyor

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Marko, 2022 için Vettel'e kapıyı kapatmıyor
Ekleyen:
, Editör
30 Haz 2020 09:23

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Sebastian Vettel'in Ferrari'den "politik" sebepler yüzünden ayrıldığını ve 2022'de Red Bull'a dönüş ihtimalini reddetmediğini söyledi.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, 2020 sezonunun ardından takımdan ayrılacak ve muhtemelen em ekli olacak.

Helmut Marko, konu hakkında çeşitli yorumlarda bulundu.

Vettel ve Ferrari'nin 2020'deki şampiyonluk şansı sorulduğunda, Marko Sport1'e şöyle yanıt verdi: "Onları asla oyun dışında göremezsiniz."

"Ama Sebastian'ın bu yıl şampiyonluk için yarışabileceği bir araca sahip olmadığı izlenimi edindim. Umarım yanılıyorumdur. Formula 1'in heyecanı için, şampiyona için ikiden fazla takımın şampiyonluk için yarışması kesinlikle iyi olurdu."

"Sebastian'ın ayrılma kararı almasına pek fazla şaşırmadım. Birkaç aydır böyle olacağı belli gibiydi. Sanırım bir şekilde Ferrari'ye olan inancını kaybetti."

"Leclerc çok yetenekli ancak etrafında çok fazla politika var ve Vettel bundan hoşlanmıyor. Sadece gaza basmak, yarış kazanmak ve enerjisini gereksiz takım politikalarıyla harcamak istemiyor."

"Umarım Ferrari, son sezonunda kendisine yeteneklerini gösterme fırsatı verir."

"Eğer ayrılırsa Formula 1 için büyük bir kayıp olacak."

"2021'de Mercedes'te Hamilton'ın yanında olabileceği söylentisi basında büyük bir etki yarattı. Ancak korkum Toto Wolff'un bunu yapmayacak olması."

“O zaman Sebastian bir yıl bekleyip 2022'de şansını değerlendirmek zorunda kalacak. Bunu yapmak için hâlâ yeterince genç.” yanıtını verdi.

Vettel'in 2022'de Red Bull ile dönüp dönmeyeceği sorusuna Marko, "Verstappen ve Albon ile sözleşmelerimiz var. Şu anda durum bu. Ancak, Formula 1'de her zaman bir şeyler değişebilir. Bu sezon sona erdiğinde daha fazlasını biliyor olacağız." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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