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Marko: "2022 için Red Bull'un ötesinde pilot seçeneklerimiz var"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı, 2022 sezonu için Red Bull bünyesinde bulunan sürücüler dışında bazı seçeneklere sahip olduklarını söyledi.

Marko: "2022 için Red Bull'un ötesinde pilot seçeneklerimiz var"

Red Bull, geçen yılın sonunda Alex Albon'u yedek pilotluğa çekme kararı almıştı ve yeri için Racing Point'te yarışan Sergio Perez'le anlaştı.

Meksikalı pilot, Racing Point'te harikalar yaratıp, istikrarlı şekilde puanlar almayı başarsa da aynı şeyi şimdiye kadar Red Bull'da yapmayı başaramadı.

Perez, Bakü'deki Azerbaycan GP'yi kazansa da, şimdiye kadar tempo anlamında Max Verstappen'in seviyesine hiç çıkamadı.

Bu, koltuğunun sallantıda olabileceği anlamına geliyor ve Marko, bu konudaki kararı yaz arasından hemen sonra vereceklerini belirtti.

"Her şeyi taraflıca düşünüyoruz."

"İlk düşüncemiz, elimizdeki dört sürücüyle devam etmek olacak ve muhtemelen pilot kararımızı Spa'da veya Zandvoort'ta açıklayacağız.

"Zaten kesin olan şey, hem AlphaTauri hem de Red Bull'da yarışacak dört ismi açıklayacak oluşumuz."

"Elimizde başka sürücü seçenekleri de var. Fakat mevcut dört sürücü ile devam etmeyi tercih ediyoruz."

Red Bull'un bahsettiği dört sürücü Verstappen, Perez, Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda. Marko'nun bahsettiği seçeneklerin George Russell'ın Mercedes'e gitmesi halinde Valtteri Bottas olduğu düşünülüyor.

Marko, "Red Bull'un ötesinde başka seçeneklerimiz var fakat herhangi bir isim vermeyeceğim." diye ekledi.

Russell'ın seçenekler arasında yer alıp almadığı sorusuna ise, "Yetenekleri etkileyici ama o bir Mercedes sürücüsü." cevabını verdi ve Britanyalı sürücünün gelecek yıl Mercedes'le yarışacağına inandığını ekledi.

Marko, Perez hakkında ise şunları söyledi: "Max ile arasında belli bir fark var ve [Perez] bundan memnun değil. Pek çok yarışın ardından ondan daha yakın olmasını veya daha istikrarlı sonuçlar almasını beklerdik."

"Max'in ayarlarını kullanmak yerine kendi ayarlarını bulmaya çalıştı ve belki de bir sürücünün yapabileceği en iyi şey budur."

"Max'in ayarlarına çok yaklaşamazsınız çünkü Max, F1 aracının hızlı virajlarda arkadan kaymasına takılmıyor. Ancak şimdiye kadarki tüm ikinci pilotlarımız bununla ilgili sorunlar yaşadı."

"Perez de aynı şeyi yaşadı. Onun ayarlarını denedi ama işe yaramadı, bu gerçek bir baş ağrısı oldu.”

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