Marko, 2021'de yarış temposunda Mercedes'in daha hızlı olduğunu kabul ediyor

Mercedes, yılın ilk bölümünde lastikleri doğru aralığa getirmekte ve doğru ayarları bulmakta zorlansa da, yıl ilerledikçe durum tersine döndü.

Red Bull düzenli olarak parçalar getirdi ve aracı güncellemeye çalıştı. Ancak yeni parçalar getirdikçe, RB16B'yi sürmek zorlaştı ve ayrıca doğru ayar aralığını bulmak da hiç kolay değildi.

Sonuç olarak Mercedes, özellikle yılın son üçte birlik bölümünde açıkça daha hızlı araca sahipti. Fakat sonunda gülen taraf Max Verstappen oldu.

Auto Motor und Sport ile yaptığı röportajda Marko, 2021'de yarış temposu olarak geride kaldıklarını kabul etti.

Marko şöyle dedi: "Takım için inanılmaz derecede yoğun bir sezon oldu ama hak ederek şampiyon olduk."

"Bakü, Silverstone ve Budapeşte gibi bazı yarışlarda şanssızdık. Ayrıca Imola'da Lewis Hamilton, kırmızı bayrak sayesinde kaybettiği pozisyonları geri aldı."

"Aracı geliştirmemiz gerekiyordu çünkü Mercedes de motor sayesinde bir adım ileri gitti. Hibrit tarafta daha fazla güç buldular. Örneğin, starttan sonraki ilk iki turda güç üniteleri çok daha fazla güç üretiyordu."

"Çok fazla güncelleme getirdik ve açıkçası artık doğru ayarları bulmak bizim için çok daha zor oldu. İstediğimiz sonuçlara ulaşamadık."

"Mercedes ise doğru ayarları daha çabuk buldu ve bize kıyasla lastik aralığına daha iyi girdi."

"Sıralamalarda Max fark yaratmayı başardı ama yarış temposunda Mercedes en hızlı araçtı."

Son olarak 2022 ile alakalı Marko, "2022'de hedefimiz değişmedi: Şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Ancak düzenlemeler büyük oranda değiştiği için hiçbir şey kesin olamaz."