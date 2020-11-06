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Formula 1 / Son dakika

Marko, 2021'de "gerçek" Vettel'i görmeyi bekliyor

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Marko, 2021'de "gerçek" Vettel'i görmeyi bekliyor
Ekleyen:
, Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Sebastian Vettel'in aracıyla bütünleşmesi halinde gelecek yıl eski formunu geri yakalayabileceğini düşünüyor.

Sebastian Vettel bu yıl kariyerinin en kötü F1 sezonunu geçiriyor ve sezon sonunda takıma veda edecek.

Alman pilot gelecek yıl, Aston Martin haline gelecek olan Racing Point Formula 1 takımı ile mücadele edecek.

Şu anda 33 yaşında olan dört kez dünya şampiyonu, Red Bull'da yarıştığı dönemde dört dünya şampiyonluğu elde etmişti.

Şimdi Vettel'in eski formunu tekrar kazanıp kazanamayacağı merak ediliyor ve Red Bull'un danışmanı Helmut Marko'ya göre bunu yapabilir.

Marko Sport1'e şunları söyledi: “Sebastian için aracındaki her şey doğru olmalı, aksi halde her şey hakkında çok fazla düşünmeye başlıyor."

“2014'te Daniel Ricciardo ile bu kadar çok sorun yaşamasının temel nedeni bu. Fakat Red Bull da o zamanlar kazanan bir araca sahip değildi. Mercedes kilometrelerce ötedeydi."

“Ama Sebastian aracıyla bütünleştiği zaman yenmesi zor bir pilot haline geliyor."

"Mercedes teknolojisine sahip Aston Martin kendisini rahat ettirirse, hepimiz güçlü Vettel'i tekrar görebiliriz. Ama elbette bizim açımızdan umarım öyle olmaz." 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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