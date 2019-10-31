Marko: “2021 aracı o kadar da seksi değil"

İngiliz ekip, kuralların 2022'ye kadar ertelenmesi gerektiğini savunan takımların başında geliyor.

Marko, Alman ‪Motorsport-Magazin.com‬’a verdiği demeçte, “Bütçe sınırı olmadan büyük takımlar gelecek yıl, 2021 kurallarına istedikleri kadar para harcayacaklar. Aynı zamanda sporun yeni kurallarla gerçekten iyi bir şey yapması için daha fazla vakti olacak.”

“Sadece çok paraya mal olan ve işe yaramayan 2019 ön kanadını hatırlatmak istiyorum.”

“Ve fotoğrafları ve çizimleri gördükten sonra arabaların çok seksi olduğunu sanmıyorum. İhtiyacımız olan son şey bir Indycar Formula’sı.” dedi.

Marko ayrıca, 2021 kuralları netleşen kadar Honda'nın F1 geleceğine karar vermeyeceğini söyledi.