Marko: "2020, son yıllardaki en iyi kış dönemimizdi"

Geçen sezonun ardından Red Bull'da beklentiler yüksekti ve hem Honda'nın gelişimi hem de şaside atılan adımlarla, takımın Mercedes'i yakalayacağı düşünülüyordu.

Helmut Marko da sezon öncesinde "en iyi kış dönemini geçirdiklerini" söyleyerek beklentilerin artmasına yol açtı.

Ancak Mercedes, sezona harika başladı ve şimdiye kadarki altı yarıştan beşini kazandı.

Fakat Marko'ya göre "en iyi kış dönemini geçirdikleri" ile ilgili sözlerinde haklıydı.

Marko, "Boş vaatler değildi. Bu, son yıllardaki en iyi kış dönemimizdi."

"Verstappen, Mercedes'e ayak uydurabilecek tek sürücü. Diğerleri etrafta bile değil, fakat Verstappen o kadar da geride değil."

"Koşullar nedeniyle birden altıya kadar, sırasıyla yapmamız gereken güncellemeleri tek seferde yapmak zorunda kaldık. Bundan ötürü de bir yerlerde, korelasyonla ilgili sorun oldu."

"Gelecek yıl araçlar, temelde bugün olduğu gibi kalacak. Fakat bu yıl, bu kadar muazzam şekilde gelişmemizin bir başka nedeni de bu. Çünkü bu yılki paketi gelecek yıl da kullanacağız." dedi.