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Formula 1 / Son dakika

Marko: "2020 sezonu Bakü'de başlayacak"

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Marko: "2020 sezonu Bakü'de başlayacak"
Ekleyen:
, Editör
14 Mar 2020 13:28

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, 2020 Formula 1 sezonunun Bakü'de başlayacağına inanıyor.

2020 Avustralya GP, Red Bull'un karşı çıkmasına rağmen, Mercedes, Renault, Ferrari, McLaren ve Alfa Romeo'nun birleşmesiyle iptal edilmişti.

Şimdi sezonun ne zaman başlayacağı tam bir muamma çünkü 3 Mayıs'a kadarki tüm yarışlar iptal edildi.

Melbourne'deki iptal kararı sonrası konuşan Helmut Marko, kendilerinin yarışmayı istediğini kabul etti ancak rakip takımların talebi üzerine yarışın gerçekleşmediğini söyledi.

Marko, sezonun Haziran ayındaki Bakü ile başlamasını beklediklerini de ekledi.

Marko, "Karar sonrası garajda toplandık ve personele Grand Prix'nin iptal edildiğini ve hem hızlı hem de güvenli şekilde eve dönmemiz gerektiğini söyledik."

"İptal kararı bizim kararımız değildi. Aksine biz yarışmaya hazırdık. Aslında yarışmak isteyen takımlar da vardı fakat motorsuz yarışmaları mümkün değil."

"Karar daha erken alınabilirdi ancak bazı insanlar fikirlerini birkaç kez değiştirdirdiler. Bu yüzden de süreç uzadı."

"Padoka bakarsanız sadece bir çalışanda Coronavirüs belirtisi vardı. Yani antrenman turlarını yapmalı, virüs için ek testler uygulamalı ve daha sonra nihai karar verilmeliydi."

"Bana göre 2020'nın ilk yarışı Bakü'de yapılacak. Büyük olasılıkla yaz arası komple iptal edilecek."

"Bu yüzden Bakü'den sonra inanılmaz derecede yoğun bir sezon bizi bekliyor."

"Fabrikamızı şu anda kapatmadık. Hem 2020 hem de 2021 araçlarının gelişimine yönelik çalışmalar istediğimiz gibi gidiyor." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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