Marko: "2020 için rakibimiz Ferrari değil, Mercedes"

Red Bull, 2010-13 yılları arasında arka arkaya dört dünya şampiyonluğu yaşamayı başardı ancak turbo hibrit motorlar döneminde bir türlü Mercedes'i mağlup edecek aracı üretemedi.

Monako, Macaristan, Singapur, Meksika ve Brezilya gibi pistlerde güçlü olmasına rağmen, çoğu yarışta geride kalan Avusturyalı ekip, geçen yıl Max Verstappen'le birlikte Ferrari sürücülerini geride bırakmayı başarmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda hedefini en az beş galibiyet olarak belirleyen Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Marko, şampiyonluk savaşında Ferrari'yi rakipleri arasında göstermedi.

Auto Bild'e konuşan Marko, "Sezonun son üçte birlik kısmına bakarsak, Ferrari'nin önündeydik. Özellikle motor tarafında daha önce (direktiften önce) sahip oldukları avantaja sahip değiller gibiydi."

"Oysa bizim tarafımızda Honda, sadece sözünü yerine getirmekle kalmadı, verdiği sözlerin ve beklentilerin de üstüne çıktı."

"Neredeyse Mercedes'le eşitler. Sadece sıralama turlarında biraz gerideler. Ama Honda'nın bu küçük adımı atabileceğine ikna olmuş durumdayım. Sonrasında şampiyonluk için yarışabilecek bir araç üretmek bizim elimizde olacak."

"Şimdiye kadar her şey çok iyi görünüyor. Çünkü yeni aracı hiç olmadığı kadar erken bitireceğiz."

"Rakibimiz [Ferrari değil] Mercedes ve özellikle Lewis Hamilton olacak. Kabul etmeliyim ki Lewis neredeyse mükemmel bir sürüş çıkarıyor ve bir paket olarak bakarsak şu anda en iyisi."

"Ama Max Verstappen hemen arkasından geliyor." dedi.