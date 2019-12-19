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Formula 1 / Son dakika

Marko: "2020 için hedefimiz beş galibiyet ve şampiyonluk"

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Marko: "2020 için hedefimiz beş galibiyet ve şampiyonluk"
Ekleyen:
, Editör
19 Ara 2019 13:06

Helmut Marko, geçen yılki hedefi tutturamasalar bile 2020 için bir kez daha beş galibiyetlik bir hedef koydu.

2019 sezonu başında konuşan Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Red Bull'un Ferrari'nin hemen gerisinde yer aldığını ve hedeflerinin en az beş galibiyet olduğunu söylemişti.

Marko hatta Mercedes'in önünde olduklarını söylemiş ve "Ferrari önde, ardından biz geliyoruz. Arkamızda Mercedes var. Bu yıl kendi yeteneklerimizle yarışlar kazanmak istiyoruz, bunu yapmak zorundayız. En az beş galibiyet almamızı bekliyorum." demişti.

Sonuç olarak Red Bull sezona istediği gibi başlayamadı ancak iyi bir gelişimle Almanya, Avusturya ve Brezilya'da zafere ulaştı.

Marko, bu iddiasının arkasında durmaya devam ediyor ve 2019'da üçten fazla yarış kazanabilecek seviyede olduklarını düşünüyor.

"Bu konuda birden fazla bahse girmiştim ve sadece üç zafer almamız, bana biraz paraya mal oldu."

"Yine de 2019'a bakarsak, altı yarış kazanabilecek seviyede olmasak bile en azından beş yarış kazanabilecek potansiyelimiz vardı."

Marko, 2020 için hedeflerinin ne olduğu sorusuna ise, güven dolu şekilde "En az beş galibiyet ve şampiyonluk." yanıtını verdi.

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Editör Kemal Şengül

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