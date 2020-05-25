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Formula 1 / Son dakika

Marko, 10 ila 15 yarışlık bir takvim bekliyor

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Marko, 10 ila 15 yarışlık bir takvim bekliyor
Ekleyen:
, Editör
25 May 2020 06:38

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, bu yıl 10 ila 15 yarışlık bir sezona sahip olacaklarını düşünüyor.

Formula 1'in patronu Chase Carey, en başından bari 15-18 yarışlık bir Formula 1 takvimine sahip olabileceklerini söylüyordu ve bunun için çeşitli çalışmalar yürütüyordu.

Yapılan anlaşmalara göre TV anlaşmalarının geçerli kalması için takvimde minimum 15 yarış olması gerekiyor ve sezonun bir şampiyona haline gelmesi için de minimum sekiz yarış yapılması gerekiyor.

Helmut Marko, 10 ila 15 yarışlık bir takvime sahip olabileceklerinden emin gözükse de, 18 yarışın biraz fazla iddialı bir hedef olduğunu söyledi.

Marko, "Özellikle Avusturya'daki açılış yarışı veya iki açılış yarışı yapılırsa, 10 ila 15 yarışlık bir sezona sahip olacağımızı düşünüyorum. Bu kesinlikle dünya şampiyonasına layık bir sezon olacak ve Liberty'e çok fazla esneklik getirecek."

"Durum yavaş yavaş gelişiyor ve sona doğru yaklaşıyoruz. Spielberg'deki yarış değerlendiriliyor. Güvenlik ve sağlık elbette çok önemli ancak spor ve taraftarların normale dönme vaktinin geldiğini düşünüyorum. Eğer her şey yolunda giderse 10 ila 15 yarışlık bir sezonumuz olacak."

"Sezona en kısa sürede başlamak çok önemli. Sporun hayatta kalabilmesi için yarış gerekiyor."

"F1 kesinlikle hayatta kalacak. İnsanlar sporu seviyor, eğlenmek ve heyecanlanmak istiyorlar. Formula 1, tam da bunu sunuyor." dedi.

Ay sonuna kadar Avrupa takviminin netleşmesi bekleniyor.

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Editör Kemal Şengül

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