Markalar Şampiyonası'nda ikinci olmak, Red Bull'a 2022 için nasıl bir avantaj getiriyor?

Red Bull ve Mercedes, 2021 F1 sezonunda son yıllarda görülen en heyecanlı ve yorucu şampiyonluk mücadelelerinden birini arkasında bıraktı ancak bu iki takımın da kış arasında dinlenme fırsatı olmayacak.

Formula 1'in iki devi, yoğun ve stresli 2021 mücadelesinin ardından tüm odaklarını yeni bir çağın başlayacağı 2022 sezonuna çevirmek zorundalar.

Red Bull ve Mercedes, 2022 projesi üzerinde uzun süredir çalışıyorlar ancak Red Bull'un 2022 projesinde Mercedes'e kıyasla daha avantajlı olduğu bir alan bulunmakta: Rüzgar tüneli kullanabilme süresi.

Rüzgar tüneli ve CFD kısıtlamaları

F1, geçtiğimiz yıllarda takımların maliyetlerini azaltmak ve daha eşit bir grid yaratabilmek için bazı regülasyonlar getirmişti.

2020 senesinin Mayıs ayında rüzgar tüneli ve CFD departmanlarıyla ilgili kısıtlamalar da gelmişti ve bu kısıtlamalarla birlikte takımların rüzgar tüneli kullanımları sınırlandırılmıştı.

Bu kısıtlamadan önce takımların rüzgar tüneli kullanımlarıyla alakalı bir sınırlama yoktu ve takımlar, 7 gün 24 saat boyunca rüzgar tünellerini kullanabiliyorlardı.

Hatta bazı takımların, birden fazla rüzgar tüneli bile kullandığı bilinmekteydi.

Rüzgar tünelinde yapılan ekstra çalışmalar, takımlara oldukça değerli onda bir saniyeler kazandırabiliyordu ancak bunun maliyeti de oldukça yüksekti.

Bu pahalı bir süreç olduğundan, bütçesi daha geniş olan büyük takımlar rüzgar tünelinde daha çok çalışarak daha da hızlanabiliyorlardı ve gridin arkasında yer alan takımlarla arasındaki farkı daha da açabiliyorlardı.

Hem takımların harcadıkları paraları azaltarak daha sürdürülebilir bir spor yaratmak hem de daha eşit bir grid oluşturabilmek adına, takımların rüzgar tünelini kullanabilecekleri zamanlara sınırlamalar getirildi.

Yeni sınırlamayla birlikte, bir takımın rüzgar tünelinde haftada 40 saat geçirebileceği açıklandı ancak her şey burada bitmiyordu.

Takımların şampiyona pozisyonları, bu 40 saatin yüzde kaçını kullanabileceklerini belirleyecekti ve gridin daha eşit olması adına şampiyonayı yukarıda bitiren takımların daha az rüzgar tüneli kullanmasına karar verildi.

Örnek vermek gerekirse; 2021 sezonunu 1. sırada bitiren Mercedes, 2022 sezonunda takımlara verilen 40 saatin %70'ini kullanabilecek. Bu haftada 28 saat anlamına geliyor.

2021 sezonunu sonuncu sırada tamamlayan Haas ise takımlara verilen 40 saatin %115'ini kullanacak. Yani bir haftada 46 saat boyunca rüzgar tünelini kullanabilecek.

Bu da Haas'ın rüzgar tünelini sadece bir haftada Mercedes'ten 18 saat daha fazla kullanacağı anlamına geliyor.

2022 sezonunun rüzgar tüneli tablosu:

2021 Markalar Klasmanı 2022'de izin verilen 40 saatin yüzde kaçını kullanabilecek Haftada kaç saat rüzgar tüneli çalışması yapabilecek 1. Mercedes 70 28 2. Red Bull Racing 75 30 3. Ferrari 80 32 4. McLaren 85 34 5. Alpine 90 36 6. AlphaTauri 95 38 7. Aston Martin 100 40 8. Williams 105 42 9. Alfa Romeo 110 44 10. Haas 115 46 Red Bull'un avantajı Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere, Mercedes'in hemen arkasında yer alan Red Bull, rüzgar tünelini haftada 30 saat kullanabilecek. Mercedes ise rüzgar tünelini haftada 28 saat kullanabilecek. Bu da Red Bull'un haftada 2 saatlik bir avantajı olduğunu gösteriyor. Bu çok büyük bir avantaj gibi gözükmeyebilir ancak 12 haftalık kış arasına baktığımızda, Red Bull'un 24 saatlik bir avantajı bulunuyor. Hem Mercedes hem de Red Bull, oldukça gelişmiş ekipmanlar kullanarak rüzgar tüneli seanslarını verimli hâle getirmiş takımlar. Dolayısıyla kış arasındaki görülecek olan 24 saatlik fark, Red Bull'a kesinlikle bir avantaj sağlayacaktır. Ancak küçük takımlarla Mercedes-Red Bull arasındaki farka baktığımızda, Mercedes ya da Red Bull'un çok da büyük bir dezavantaja sahip olacağını söyleyemeyiz. Gridin sonunda ve orta bölümünde yer alan takımlar, rüzgar tünelinde büyük bir zaman avantajına sahip olabilirler ancak Mercedes ve Red Bull, orta sıradaki takımlara kıyasla çok daha verimli rüzgar tünelleri kullandığından ve rüzgar tüneli sürecini daha verimli bir şekilde yönettiğinden, çok da büyük bir kayıp yaşamayacaklar. Konu hakkında konuşan F1'in aerodinami şefi Jason Somerville, "Mercedes ya da Red Bull gibi büyük takımlar, daha az rüzgar tüneli süresi aldığında bunun etkilerini kesinlikle hissedeceklerdir ancak rüzgar tünelinde geçirilen zamanının her takım için aynı değerde olmadığını söylemem gerek." "Mercedes'in rüzgar tüneli, diğer takımlara [orta sıra takımlarına] kıyasla daha verimli çünkü iyi bir şekilde fonlandırılmış güçlü bir aerodinamik grupla yıllardır çalışıyorlar ve bu süreci verimli bir hâle getirdiler." dedi. Yeni rüzgar tüneli kısıtlamaları, orta sıra takımlarına belki de o kadar büyük bir avantaj sağlamayacak olabilir ancak Red Bull'un elinde Mercedes'e karşı kayda değer bir avantajı bulunuyor.

Rüzgar tüneli Fotoğraf: Vodafone McLaren Mercedes