Slade: "Raikkonen, araç ayarı konusunda rakipsizdi"

Haberi dinle

Haas, 2022 sezonu öncesinde en deneyimli mühendislerden birisi olarak kabul edilen Britanyalı Mark Slade ile anlaşmıştı.

Amerikalı ekibe katılmadan önce Slade, McLaren, Renault ve Mercedes gibi üst düzey takımlarda çeşitli roller üstlendi ve bu süre zarfında, son 25 yıllık dönemin en iyi pilotlarıyla yakından çalışma şansı buldu.

Bunlar arasında Mika Hakkinen, Fernando Alonso ve Michael Schumacher yer alırken, artık Kevin Magnussen ile çalışıyor.

Motorlat.com'a açıklamalarda bulunan İngiliz mühendis, daha önce birlikte çalıştığı Raikkonen'in araç ayarlama konusunda şimdiye kadar çalıştığı sürücüler arasında en iyisi olduğunu söyledi.

Slade, "Bana göre Kimi, araç ayarı anlamında birlikte çalıştığım en iyi sürücüydü."

"Kimi kesinlikle olağanüstü biriydi. Değişikliklerle ilgili hissiyatı tek kelimeyle muhteşemdi: Eğer değişiklik yaparsanız, size neyin daha iyi ya da daha kötü olduğunu söylerdi."

"Size 'Bunu düzeltirseniz daha hızlı giderim, o yüzden buna odaklanın' diyebilecek kabiliyetteydi. Bence pek çok sürücü için bu kadar spesifik konuşmak çok zor."

"Ayrıca bir şeylerin yanlış olduğunu anlamak gibi özel bir kabiliyeti de vardı. Ne olduğunu açıkça belirtemezdi ama ilk başta bir şey görmeseniz bile tekrar o noktayı kontrol etmeniz gerekirdi çünkü bir şeylerin yanlış gittiği konusunda %100 haklı olurdu."

"2012'de Lotus-Renault ile F1'e geri döndü ve hâlâ çok hızlıydı. Gerçekten keyifli bir dönemli ve onunla çalışmak benim için onurdu. Tek kelimeyle harikaydı ve hep çok çalışıyordu." dedi.

Kimi Raikkonen, McLaren speaks with his Race Engineer Mark Slade Fotoğraf: Russell Batchelor / Motorsport Images