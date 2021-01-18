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Formula 1 / Son dakika

Priestley, Hamilton'ın 2021'de Mercedes'te yarışmaya devam edeceğinden emin

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Priestley, Hamilton'ın 2021'de Mercedes'te yarışmaya devam edeceğinden emin
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Eski McLaren mühendisi Mark Priestley, Hamilton ve Mercedes'le ilgili söylentilere kulak asılmaması gerektiğini ve İngiliz pilotun 2021'de de Mercedes için yarışacağını düşünüyor.

Eski McLaren teknisyeni Priestley, şu an başarılı bir blog yazarı. Kendisinin "The Secret World of the Pit Lane" adında çok ilginç bir kitabı da var.  

Priestley gündemin sıcak konularından birini ele aldı, Lewis Hamilton ve Mercedes arasındaki sözleşmenin belirsizliğine dair fikirlerini paylaştı ve bu konudaki söylentilere kulak asılmaması için uyarılarda bulundu.

Priestley, “Şu anda Lewis Hamilton işsiz ve bu oldukça ilginç bir durum."

"Ne Mercedes ne de Lewis'in bu durum için paniklediklerini düşünmüyorum. Onu yeni sezonun ilk yarışında Mercedes direksiyonunda göreceğimize eminim."

"Bazı sorunların olduğu hatta bunlardan bazılarının ciddi olduğu çok net bir şekilde ortada. İnternette Lewis'in maaşına birkaç sıfır daha eklemek istediği, araba istediği ve bunun gibi koşullar öne sürdüğüne dair birçok şey yazılıp çiziliyor."

"Şahsen bunlara inanlardan değilim. Bunu kim nasıl bilebilir ki? Bilgi sızdırılmadıkça -ki bu süreçte buna inanmıyorum- tüm konuşmalar özel kalır. Ben tarafların başarılı bir şekilde anlaşmaya vardıklarını varsayıyorum."

"Müzakere sürecine dahil olan herkes, tüm bu zorlukların üstesinden gelmekte zorlandı. Ancak bence her şeyin üstesinden gelinecek ve Lewis Hamilton 2021'de Mercedes adına yarışmaya devam edecek." dedi.

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Editör Zeynep Temel

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