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Formula 1 / Son dakika

Hughes: "Aston Martin, gelecek sezon Mercedes'in hemen arkasında olabilir"

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Hughes: "Aston Martin, gelecek sezon Mercedes'in hemen arkasında olabilir"
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, Editör

Önümüzdeki yıl Racing Point F1 hayatına, Aston Martin adıyla devam edecek. Bu değişiklikle birlikte takımın mevcut ilerlemesinin de artması bekleniyor. Aston Martin'den büyük sürpriz bekleyen isimlerden biri de başarılı F1 gazetecisi Mark Hughes.

Yeni sezon için dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in de takıma katılmasıyla beraber Silverstone merkezli takımın şansı oldukça iyi görünüyor.

Mark Hughes da Aston Martin'in 2021'de büyük bir sürpriz yapmasını bekliyor.

2020'de bu takım araçlarının Mercedes ve Red Bull Racing'in hemen arkasında, üçüncü sırada olmasına vurgu yapan Hughes, MotorsportMagazine'e verdiği röportajda "Önümüzdeki yıl için 'pembe Mercedes' yeşil (Mercedes) olacak. 2020 Mercedes'ten başarılı parçalar alacaklar. Bu onlara kesinlikle onlara yardımcı olacak." dedi.

Hughes, isim değişikliği ve yeni bir sürücü dışında Aston Martin'e yardımcı olacak çok büyük bir değişikliğin olmasını beklemiyor: "Önemli değişiklikler yok. Aracı hâlâ aynı insanlar geliştiriyor."

"Vettel geçen yıllarda düşük performans gösterdi ama bunun nedeni o zamanki araçla rahat olmamasıydı. Aston Martin arabası onun sürüş tarzı için çok daha iyi."

Hughes, eğer Vettel'in ayakları İngiliz takımında yere basarsa Aston Martin'den çok farklı sürprizler görebiliriz diyor ve sözlerini şöyle bitiriyor: "Elbette ki bu, Red Bull-Honda ve Ferrari'nin motor güncellemeleriyle ne kadar ilerleyeceğine bağlı. Aksi takdirde Aston Martin, gelecek sezon Mercedes'in arkasındaki ikinci takım olma şansına gerçekten sahip."

 

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Seri Formula 1
Takımlar Aston Martin Racing
Editör Zeynep Temel

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