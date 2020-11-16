Mario Isola'nın COVID-19 testi pozitif çıkmış!

Bugün yapılan açıklamada, dün yapılan rutin testlerin ardından Isola'nın testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

F1 Media hesabından yapılan duyuruda Isola'nın testinin pozitif çıktığı ancak kendisiyle temaslı olan diğer kişilerin testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Açıklamada Isola'nın semptom göstermediği, izole olduğu ve Türkiye'deki virüsle ilgili alınan tedbirlere uyacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "FIA, Formula 1 ve Pirelli, Pirelli'nin F1 ve Otomobil Yarışları Bölümü Başkanı Mario Isola'nın Türkiye GP hafta sonunda 15 Kasım günü yapılan COVID-19 testinin pozitif çıktığını doğruluyor."

"Mario, Pazar günü gerçekleştirilen COVID testinden pozitif sonuç aldı. Şu anda isome edildi, semptom göstermiyor ve yerel tıbbi yönergelere bağlı kalacak."

"Onunla yakın temaslı olan herkes belirlendi, yeniden test yapıldı ve başka pozitif vaka çıkmadı." sözlerine yer verildi.

COVID-19 kuralları kapsamında padoğa düzenli olarak giren herkesin 5 günde bir test yaptırması gerekiyor. Ayrıca bir yarışa gidildiğinde, piste giriş yaptıktan ilk 24 saat içerisinde de bir test yapılması gerekiyor.

Isola'dan önce Williams'ın takım patronu vekili Simon Roberts, Türkiye GP öncesi pozitif olmuştu.

Isola, koronavirüsün ilk patlak verdiği dönemde İtalya'da gönüllü çalışan isimlerden birisiydi ve ambulans şoförlüğü yapmıştı.