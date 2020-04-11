Mario Isola, gönüllü olarak ambulans şoförlüğü yapıyor!

Pirelli'nin motor sporları şefi olan Mario Isola, oldukça üst düzey bir görevde olmasına rağmen haftada birkaç gün boyunca gönüllü olarak ambulans şoförlük yapıyor.

Sabah 07:00 itibariyle görevine başlayan Isola, akşam 17:00'ye kadar gönüllü olarak şoförlük yapıyor.

Isola, "Bu benim seçimim ve benim bir kahraman değilim. Gönüllüler olarak 140 kişilik bir ailemiz var. Aslında bu büyük bir ekip değil, en küçücüklerden birisi. Bazen karın ağrısı nedenle uyuyamayan yaşlı birisini alıyoruz, bazen gençlerin hayatını kaybettiği trafik kazalarına gidiyoruz. Böyle zor durumlar insanların kenetlenmesine neden oluyor. Bunu yapmayı seviyorum. Bu tür projelere katılmak gözlerini açıyor. Sadece F1 veya motor sporları değil, dünyada çok farklı bir yaşam olduğunu anlıyorsunuz. Çok fazla şöförümüz yok. Genellikle vardiyamda ambulans kullanıyorum, ancak başka bir şöförümüz varsa, onun sürmesini tercih ediyorum. Ambulans kullanmak hiç kolay değil. Aşırı konsantrasyon gerektiriyor çünkü aracınızda insanlar var." dedi.

Şu sıralar tüm dünyada olduğu gibi İtalya'da da koronavirüs hakim ve durum öncesine kıyasla çok daha farklı.

Corriere della Sera'ya konuşan Isola, "Şimdi her şey tamamen farklı şekilde algılanıyor. Elbette bilinçli kalmaya ve dikkatimi dağıtmamaya çalışıyorum. Ama bu sefer odaklanmaya çalışsanız bile bu başka bir şey. Korkmadığımı söylersem yalan konuşmuş olacağım."

"Koruyucu maske, gözlük, çift eldiven ve tulum takıyorum. Tüm bunlar sadece bir kez kullanılıyor. Görev bitince ambulansla ilgili tüm ekipmanları ve iç kısmı dezenfekte etmeliyiz."

"Günde en az 9-10 müdahale oluyor ama hepsi COVID-19 değil. Yine de güvenlik açısından kendinizi hazırlamalısınız. Risklerin farkında olmalısınız; agresif hastalar, sinirli şoförler, kavgalar, dar sokaklar... Önümüzde bilinmeyen bir düşman var ve kendinizi olabildiğince az tehlikeye sokmalısınız."

"Sars ve Ebolaya'ya karşı koruyucu cihazlarımız vardı, ama İtalya, hiç bu kadar ağır etkilenmemişti. Başlangıçta koronavirüsü fark edemedik." dedi.

Bir aydan kısa bir süre önce Melbourne'e giden Isola, yarış iptal olunca ülkesine döndü ve 15 günlük koronavirüs karantinasının ardından görevine geri döndü.

"Buna alışmam pek uzun sürmedi ve ilk çağrım bir COVID-19'la ilgiliydi."

Isola ambulans şoförlüğü yapan diğer sürücülere tavsiyelerde de bulunuyor.